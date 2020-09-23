今年大陸豪雨成災！已發生編號洪水21次「為1998年來最多」

▲中國主要流域已發生21次編號洪水。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國水利部22日公佈，松花江發生2020年第2號洪水。至此，今年中國主要流域已發生21次編號洪水，為1998年以來最多。

據《中新社》報導， 22日13時5分，受降雨及上游來水影響，松花江上游幹流哈爾濱水文站水位漲至警戒水位（118.30公尺），依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「松花江2020年第2號洪水」。

22日，水利部召開會商會指出，今年以來，中國平均降水量616毫米，較常年同期偏多13%，為1961年以來第二多；共有833條河流發生超警以上洪水，較常年同期偏多80%，其中267條河流超保，77條河流超歷史。長江、黃河、淮河、珠江、松遼、太湖等六大流域共發生21次編號洪水，為1998年有統計以來最多，較常年偏多1.6倍。

▲黃河乾坤灣。（圖／CFP）

未來3天，大陸西南南部、江南中部西部、華南北部及湖北、山西北部、西南等地將有中到大雨，局地將有暴雨。水利部預計，雲南金沙江、元江，貴州都柳江，廣西紅水河和右江等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。

目前，水利部維持水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，仍有2個工作組在黑龍江省協助指導開展洪水防禦工作。預計嫩江、松花江等江河超警超保江段將於10月上中旬前後退至警戒以下。

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