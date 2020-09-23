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87司機狂「逼停後車」還潑奶茶！惡行惹怒網友　遭肉搜道歉

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黑色轎車惡意「別停後車」，引起大批網友撻伐。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲黑色轎車惡意「別停後車」，引起大批網友撻伐。（圖／翻攝自沸點視頻，下同

圖文／CTWANT

21日大陸北京一條車水馬龍的大馬路上，一名汽車駕駛突遭一輛黑色轎車橫向切換車道，還惡意頻踩剎車，就在駕駛打算超車時，竟遭對方潑奶茶至擋風玻璃，視線瞬間受阻，看得讓人膽戰心驚。影片曝光後引起大批網友撻伐，更有網友指這名駕駛之前就曾有過因危險駕駛被公開譴責的紀錄，沒想到依然不改其惡行，希望相關單位對該駕駛進行裁罰。

根據《沸點視頻》報導，影片中一輛汽車行駛在大馬路上時，突然從右後方斜插進一輛黑色轎車，這輛車開到前方後，突然踩下了剎車，後方駕駛也隨即急停，並按了兩聲喇叭表示不滿。

不料，黑色轎車隨後還接連2次於行駛中急停，更企圖「逼停後車」。如此反覆了約20秒，當後方客車駕駛打算超車而行駛道黑色轎車右側時，前擋風玻璃上竟被黑色轎車潑灑了一片淺棕色液體，導致前方視線完全被遮蔽。待客車駕駛打開雨刷將玻璃清理乾淨時，黑色轎車早已揚長而去，不見蹤影。

司機瘋狂「別停後車」還潑奶茶　惡行惹怒網友遭肉搜道歉：願賠償損失

直到受害車主將影片上傳至網路，黑色轎車車主蘇姓男子才致電道歉，還親手寫了道歉信，表示願意賠償損失，承擔一切後果，希望能得到受害車主原諒；但因蘇男道歉信字跡潦草遭網友指責根本沒誠意，更有人挖出蘇男過往的惡行直指他根本是慣犯，在2015年時就曾因為強行超車與人發生摩擦，隨後故意「逼停後車」，誘使後車追尾，其行為和現在根本一模一樣。而受害車主對此則表示，希望蘇男能錄製一段道歉影片上傳至網路，並接受相關交通單位的裁罰。

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