加台創新交流年台南揭幕 黃偉哲：期盼與加拿大共同努力後疫情經濟

▲加拿大駐台北貿易辦事處與經濟部合作之「加台創新交流年」於台南揭幕，台南市長黃偉哲等人受邀與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

看好台南創新力、產業競爭力及投資環境，22日加拿大駐台北貿易辦事處與經濟部合作之「加台創新交流年」於台南揭幕，台南市長黃偉哲等人受邀共同見證加拿大與台灣、加拿大與台南建立創新夥伴關係。

除黃偉哲市長外，國立成功大學蘇慧貞校長、美國在台協會高雄分處禹道瑞處長、億載會吳盈進會長、外交部北美司徐佑典司長、外貿協會周秀芬主任、經發局長陳凱凌皆應邀出席。

黃偉哲市長表示，台灣與加拿大共享民主多元的價值，這也是加拿大杜魯道總理多次強調的，因此我們非常樂意與加拿大，一起努力後疫情時期的經濟活動，感謝加拿大駐台北貿易辦事處，經常性地與台灣各界接觸，相信不論是現在或疫情之後，雙邊的交流都能夠更加蓬勃。

黃偉哲市長進一步指出，台南與加拿大不只有農業交流，許多台南廠商到加拿大投資，都獲得很好的成績；此外，台南的光電產業、南科的半導體產業都居於台灣領先地位，成功大學也與多所加拿大大學合作，我們熱切期待可以與加拿大在高科技、商業、軟硬體、人才及文化等各領域密切合作。

加拿大芮喬丹代表指出，感謝台南市對國際合作的支持，稱讚台南近年以創新科技來打造更智慧與環境友善的城市，並細數加拿大各行各業近期在台南的投資與合作進程。此外，芮代表更特別提到，他未曾來過台南的母親也藉由品嚐台南輸出到加拿大的優質水果而愛上台南。

活動受邀與會人士為加拿大在南部地區的重要聯繫窗口，包含政府機關、學界、企業界人士，加拿大辦事處也將於9月23日與位於台南的81家公司組成的台南億載會舉行研討會，以創新的方式擴展業務。

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