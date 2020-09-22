若女兒問「爸爸我喜歡女孩」　蔣萬安：OK！我跟太太很開明

▲蔣萬安。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委蔣萬安有一個9歲兒子，模樣可愛俊俏。他近日在節目透露，和太太想生二寶，節目命理師預言2021年有機會，女生機率高，結果蔣萬安聽完超興奮。對於若女兒喜歡女生，蔣萬安也抱持開明態度，「沒有問題！OK！」

蔣萬安在網路節目《今天神回應》上表示，2008年結婚，至今12年，兩人大學就認識了，對彼此都很熟悉，有些意見不合或是一些小衝突，男孩子還是大方一點，先開個口，跟太太示好，把事情說明清楚，溝通很重要。

「我跟我太太求婚，我覺得蠻浪漫的」，被問到做過浪漫的事，蔣萬安大方分享求婚過程，他在美國紐約求婚，當時安排去一趟紐約玩，先訂了一個蠻有歷史意義的旋轉餐廳，很浪漫的情境之下，就拿了戒指出來向妻子求婚。

節目也請來命理師分析蔣萬安命盤，命理師表示，蔣萬安屬水，汪洋型所以比較海派，交際廣闊，很擅長與人互動，蔣萬安的年柱帶七殺，七殺代表權柄、權力、說服力以及影響力，還有帶了食神，食神代表很得人疼。

命理師指出，食神跟七殺在同一張命盤代表一個特殊格局，叫「食神制殺」，有權又不會太壓迫，遇到狀況往往能逢凶化吉。蔣萬安聽到此處直言「很準！」

命理師提到，蔣萬安生在冬天，本身屬水所以能量是強的，身強就是氣勢比較強旺、有骨氣、有擔當，責任感重，太多事往自己身上攬，可以適時把事情交代給別人。蔣萬安說，親自參與比較了解，了解也比較深入，但就像老師講的，其實會比較辛苦。

命理師除了建議蔣萬安「多愛自己一點」，也透露下半年對蔣萬安來說會比較負面，會更忙，這叫劫財，劫財代表劫四樣東西，時間、金錢、健康和感情；另外，蔣萬安有魁罡格，會比較血氣方剛、聰明、才智、大富大貴，但也建議「不要吃牛」。

接著，蔣萬安詢問子女宮，和太太很想要有個二寶，命理師預言，2021年下班年有機會，女孩機率比較高。蔣萬安一聽到是女孩超興奮，但也表示，生女兒會比較擔心以後長大交男朋友，怕受人欺負，也給予該有的自由。

主持人阿KEN問，「如果她有一天回來，爸爸，我比較喜歡女孩子」。蔣萬安回說「沒有問題！OK！我跟太太都是很開明的，就隨著她的整個性向自由發展」。阿KEN笑說「同志朋友會更愛你！」

立法院去年5月17日審查同婚專法草案，最為關鍵的第4條「同性二人應向戶政機關進行結婚登記」，國民黨立委蔣萬安等7人挺身支持。對於蔣萬安挺同婚，當時挺同網友們開始留言狂灌臉書，笑稱「本來以為你只是長得帥而已，原來做人也ok」。