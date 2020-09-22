李恆隆「貪腐帝國」起底！砸億元豢養立委　施壓蔡政府3管道曝光

▲前太流董事長李恆隆為搶回SOGO百貨經營權，被控行賄朝野4位立委而遭起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北檢21日起訴收受前太流公司負責人李恆隆賄賂的跨黨派立委，並驚爆李曾透過3條管道欲向小英政府施壓，企圖擴大爭議引來國際仲裁，好讓太流經營權之爭演變成台灣與新加坡的貿易爭端，但小英政府根本不為所動，李踢到大鐵板後，才又回頭擴大賄賂朝野立委。

本刊調查，李恆隆遭收押後不但立刻認罪，並轉為汙點證人，供出民代要錢的醜態，讓檢方逐一揪出跨黨派立委蘇震清、廖國棟、陳超明及前時代力量黨主席徐永明等人，涉貪金額超過5千萬元；檢方起訴時甚至痛批，立委淪為李恆隆「以金錢豢養之家臣」。

前太流公司負責人李恆隆為搶回SOGO經營權，17年來共興訟85件官司，近年更砸下1.6億元行賄朝野立委及大做公關，9月21日台北地檢署召開結案記者會，依違反《貪污治罪條例》及財產來源不明等罪，一口氣起訴朝野5名立委、白手套及相關助理共12人，涉貪金額超過5千萬元。

外界以為李恆隆砸重金只行賄立委，但本刊調查，李為了買保險，採行政及立法雙軌並進模式，暗中透過三條管道向小英政府施壓，希望迫使政府低頭，進而影響經濟部的決策，但事後證明，這一切都是李恆隆夜郎自大、自吹自擂的自嗨行徑，小英政府根本沒人理會，經濟部一名承辦官員就算被李逼到失眠，仍堅持依法行政的立場，未讓李得逞。

本刊調查，李恆隆去年將太流股權轉讓給新加坡商天義公司，並由他的外甥、統領百貨總經理翁華利的父親翁俊治，出資3千萬元作為天義在台分公司一半的股款，同時由翁華利擔任財務長，欲藉立法院去年12月18日舉辦的《公司法》公聽會結論，施壓經濟部撤銷太流增資案，讓李回到2002年為SOGO負責人的原始登記狀態。

檢調監控發現，公聽會召開前夕，李恆隆和翁俊治在電話中談到，除了想登廣告影響輿論，還經由某位曾任監委的法界人士牽線，找到曾任閣員的智庫人士，試圖傳訊息給小英政府，希望經濟部別替特定財團護航。

二人在談話中不斷以「小姐」稱呼蔡英文總統，直言公聽會後的下一步，將依「台星經濟夥伴協定」啟動國際仲裁解決爭端，擴大衝突規模，把SOGO經營權之爭演變成國際事件，讓蔡政府高層產生顧忌，說到得意處，李恆隆還忍不住笑了起來。

李恆隆還私下聯繫民進黨大老、前外交部長陳唐山，希望陳向蔡英文表達此案的嚴重性，事後李還對翁俊治炫耀說：「老ㄟ（指陳唐山）剛從紐西蘭回台，他在台南時就很支持，他說會幫忙跟小英講。」但最後並無下文。

此外，專案小組監控還發現，李恆隆認為全案成敗的關鍵就在這場公聽會，一度想找某位具備外交及經貿專長的前部長傳話給小英，直言：「就等立委押經濟部官員來參加，然後動員一堆記者，一棒定江山，接著等蔡英文回應。」

不過，檢調發現後來根本沒人向李回報聯繫蔡英文的結果，顯示蔡總統根本沒介入此案，這些話全是李恆隆自吹自擂、一廂情願的想法。

檢調深入調查後發現，有跨黨派立委集體收賄，北檢在今年7月31日指揮調查局北機站等單位，兵分65路搜索約談6名前、現任立委到案，震驚國人。



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