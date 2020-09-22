誤會大了！原來油頭皮屑是洗出來的？！　皮膚科醫師提醒：護角質比去角質更重要

▲油頭皮屑困擾竟然是洗出來的？醫師認為護角質比去角質更重要。（圖／取自Unsplash）

消費中心／綜合報導

許多人遇頭皮油膩、頭皮屑困擾的直覺反應，過往都是尋求「頭皮去角質」保心安，甚至會花大錢定期上美髮沙龍進行貴桑桑的去角質保養，雖然頭皮獲得短暫清爽，卻不見得能解決頭皮根本問題，髮拉儷皮膚科蔡宗樺院長認為這樣的做法並不正確，頭皮養護應該是要從「護角質」開始，而非去角質，才能處理油頭皮屑問題，原來護角質比去角質更重要！

平時作好「護理角質」才是根本 過度清潔可能使頭皮敏感

過去大量廣告教育消費者，為維持肌膚的透明感，必須適時地去除老廢角質，尤其頭皮油膩、悶不透氣時，以往認知透過頭皮去角質還原頭皮健康，想不到在皮膚科醫師眼中卻恰巧相反！蔡宗樺院長指出，頭皮的角質層有其存在的必要性，過度清潔反而會使頭皮更乾、更敏感！事實上，健康的角質層會為頭皮形成天然保護屏障，能調節頭皮內部水分，抵禦外界環境的侵襲與刺激，像是季節變化時可鎖住水分，避免受到傷害，然而角質層過薄或過厚都容易產生頭皮問題，嚴重時可能影響毛髮生長。

蔡宗樺院長指出，影響頭皮角質層發展的關鍵因素有很多，壓力、作息、飲食、皮膚過乾或油脂分泌旺盛等情況，都有可能產生頭皮問題，若藉由塗抹一堆膠質或酸類物質，硬是以摩擦方式帶走角質層反而會造成傷害，其實只要透過軟化角質再搭配徹底清潔及調理，不必強力去除角質，也能恢復頭皮清爽，這樣才是比較理想的頭皮居家護理方式。

網友讚爆！護角質救星艾瑪絲頭皮淨化液

國人正夯的「頭皮淨化液」近期登上網路熱搜關鍵字，MIT洗髮專業品牌艾瑪絲宛如「護角質救星」，不僅是百萬網友安心使用的台灣品牌，更好用到吸引一票鐵粉狂讚！艾瑪絲與皮膚科專家攜手打造的明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液」以獨特液態方式軟化角質，溫和淨化頭皮固態油脂，深入清潔調理阻塞的毛孔，揮別頭皮黏膩感，同時兼具清新草本香氣，維持頭皮清爽。

艾瑪絲更針對不同頭皮屬性推出洗髮精，建議搭配頭皮養護三步驟定期調理：先從頭皮淨化液開始護理角質打好基底，接著依個人頭皮屬性選擇適當的洗髮精進行頭皮潔淨，最後再搭配草本強健養髮精華液提升防禦力，回歸植萃頭皮保養，輕鬆養護秋冬頭皮，揮別換季油癢屑困擾。

了解更多「頭皮護角質」 艾瑪絲整理的頭皮知識：

https://events.aromase.com.tw/content/exfoliating-scalp-44

同場加映！揮別油屑「草本養護3步驟」：

https://www.aromase.com.tw/pages/3steps-anti-dandruff