　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

誤會大了！原來油頭皮屑是洗出來的？！　皮膚科醫師提醒：護角質比去角質更重要

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼洗頭,洗髮,濕髮,護髮。（圖／Unsplash）

▲油頭皮屑困擾竟然是洗出來的？醫師認為護角質比去角質更重要。（圖／取自Unsplash）

消費中心／綜合報導

許多人遇頭皮油膩、頭皮屑困擾的直覺反應，過往都是尋求「頭皮去角質」保心安，甚至會花大錢定期上美髮沙龍進行貴桑桑的去角質保養，雖然頭皮獲得短暫清爽，卻不見得能解決頭皮根本問題，髮拉儷皮膚科蔡宗樺院長認為這樣的做法並不正確，頭皮養護應該是要從「護角質」開始，而非去角質，才能處理油頭皮屑問題，原來護角質比去角質更重要！

平時作好「護理角質」才是根本　過度清潔可能使頭皮敏感

過去大量廣告教育消費者，為維持肌膚的透明感，必須適時地去除老廢角質，尤其頭皮油膩、悶不透氣時，以往認知透過頭皮去角質還原頭皮健康，想不到在皮膚科醫師眼中卻恰巧相反！蔡宗樺院長指出，頭皮的角質層有其存在的必要性，過度清潔反而會使頭皮更乾、更敏感！事實上，健康的角質層會為頭皮形成天然保護屏障，能調節頭皮內部水分，抵禦外界環境的侵襲與刺激，像是季節變化時可鎖住水分，避免受到傷害，然而角質層過薄或過厚都容易產生頭皮問題，嚴重時可能影響毛髮生長。

▲▼誤會大了！油屑頭竟是洗出來的？。（圖／業者提供）

蔡宗樺院長指出，影響頭皮角質層發展的關鍵因素有很多，壓力、作息、飲食、皮膚過乾或油脂分泌旺盛等情況，都有可能產生頭皮問題，若藉由塗抹一堆膠質或酸類物質，硬是以摩擦方式帶走角質層反而會造成傷害，其實只要透過軟化角質再搭配徹底清潔及調理，不必強力去除角質，也能恢復頭皮清爽，這樣才是比較理想的頭皮居家護理方式。

網友讚爆！護角質救星艾瑪絲頭皮淨化液

國人正夯的「頭皮淨化液」近期登上網路熱搜關鍵字，MIT洗髮專業品牌艾瑪絲宛如「護角質救星」，不僅是百萬網友安心使用的台灣品牌，更好用到吸引一票鐵粉狂讚！艾瑪絲與皮膚科專家攜手打造的明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液」以獨特液態方式軟化角質，溫和淨化頭皮固態油脂，深入清潔調理阻塞的毛孔，揮別頭皮黏膩感，同時兼具清新草本香氣，維持頭皮清爽。

▲▼誤會大了！油屑頭竟是洗出來的？。（圖／業者提供）

艾瑪絲更針對不同頭皮屬性推出洗髮精，建議搭配頭皮養護三步驟定期調理：先從頭皮淨化液開始護理角質打好基底，接著依個人頭皮屬性選擇適當的洗髮精進行頭皮潔淨，最後再搭配草本強健養髮精華液提升防禦力，回歸植萃頭皮保養，輕鬆養護秋冬頭皮，揮別換季油癢屑困擾。

▲▼誤會大了！油屑頭竟是洗出來的？。（圖／業者提供）

了解更多「頭皮護角質」　艾瑪絲整理的頭皮知識：
https://events.aromase.com.tw/content/exfoliating-scalp-44

同場加映！揮別油屑「草本養護3步驟」：
https://www.aromase.com.tw/pages/3steps-anti-dandruff

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
吳宗憲寫給小鬼的歌首公開！摟KID忍淚唱「必須有你」網哭爆
快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！
秋分後周四鋒面報到轉濕涼　降雨熱區出爐
消失演藝圈6年　爆乳女星從通告藝人變「身價上億CEO」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式賣場隱藏版人氣王竟是「洗髮精」？只賣一個月就從架上失蹤

【廣編】小資族麻辣新選擇　二鬼麵舖九月宜蘭羅東展店

誤會大了！原來油頭皮屑是洗出來的？！　皮膚科醫師提醒：護角質比去角質更重要

【廣編】尚格酒業董座奚大寧榮登2020年名人堂　威士忌界獨角獸同步歡慶上市

清水模設計「湘菜餐廳」　濃厚三色主調讓人過目不忘

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

告別修圖軟體！Ｖ臉神機助攻　難瘦雙下巴躺著就消滅

【廣編】Kotex、Mister Donut推香氛衛生棉！甜甜圈香氣＋超Q包裝　女孩融化惹

快訊／新光三越董事長由日方村上英之接任　吳昕陽升副董

把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著AI教練一起動

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

【廣編】小資族麻辣新選擇　二鬼麵舖九月宜蘭羅東展店

誤會大了！原來油頭皮屑是洗出來的？！　皮膚科醫師提醒：護角質比去角質更重要

【廣編】尚格酒業董座奚大寧榮登2020年名人堂　威士忌界獨角獸同步歡慶上市

清水模設計「湘菜餐廳」　濃厚三色主調讓人過目不忘

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」！全聯推西班牙料理神器集點換購

告別修圖軟體！Ｖ臉神機助攻　難瘦雙下巴躺著就消滅

【廣編】Kotex、Mister Donut推香氛衛生棉！甜甜圈香氣＋超Q包裝　女孩融化惹

快訊／新光三越董事長由日方村上英之接任　吳昕陽升副董

把家變成健身房！Wondercise上百部健身課程　跟著AI教練一起動

八年級生拚百萬年薪！　永慶房屋翁世穎創單月收入22萬

林志玲驚傳住院！　林爸曝不知情：連她住哪間醫院都不知道

印媒聲稱：印軍過去20天佔領邊境「6座山頭」　解放軍3度佔領失敗

雙北危老案量大噴發　新北最小基地只有14.8坪

台股大跌149點摜破月線失守12700點關卡　金管會分析3原因造成

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！　摟著KID忍淚唱「必須有你」…網哭爆

中共軍機頻頻越過海峽中線　鄭文燦：這就是霸凌台灣的表現

金鐘紅毯備行頭　王令麟親赴眼鏡行「3D掃瞄」挑墨鏡

在家開趴！屁孩汪興奮跑跳「拆了客廳」　網驚：以為是廢墟

iPhone 12 最新正式發表日期曝光！　傳於 10 月這兩天登場

《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

好市多現回購搬貨潮網推高CP鷄精

新光三越董事長由村上英之接任

台南限定！漢堡王「加糖漢堡」只賣4天

全家x鼎泰豐合推鮮食！民眾試吃「發現售價」驚：真的假的

只賣35天！麥當勞首推韓風炸雞腿

夜市大啖經典＋創新小吃　消費滿額還送解膩國民飲品

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

米其林主廚愛用神刀「1.5折起」

身份證「9、2、6」補班小確幸！

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E

八年級生拚百萬年薪　單月收入22萬

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

清水模設計「湘菜餐廳」

更多熱門

相關新聞

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

許多人喜歡到Costco好市多添購高CP值的日常用品，想不到有一款台灣製「洗髮精」根本是好市多的隱藏版人氣王，想買到還得靠點運氣！網友說從5月上架被搶購一空後，就直接從架上瞬間消失，也因此更令人相當好奇這款洗髮精究竟有何魅力，使髮控們為之瘋狂。

美式賣場瘋搶夏日頭皮清爽神器

美式賣場瘋搶夏日頭皮清爽神器

懶人絕不能錯過！1瓶從頭洗到腳

懶人絕不能錯過！1瓶從頭洗到腳

10款能讓頭皮呼吸的頭皮淨化液

10款能讓頭皮呼吸的頭皮淨化液

剛洗完頭就變超油？3錯誤習慣

剛洗完頭就變超油？3錯誤習慣

關鍵字：

艾瑪絲頭皮淨化液

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面