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每年近萬人死於肺癌！　醫：出現「咳嗽、喘」已是中後期

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肺癌示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌初期都不會有任何症狀，出現症狀才就醫通常都中後期了。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

立委高金素梅今（21）日於臉書宣布自己去年1月肺部問題開刀摘除腫瘤，再度引起國人對肺癌的關注。醫師指出，台灣每年約有9000位人因肺癌死亡，通常肺癌初期都不會有任何症狀，出現咳嗽、喘或是暴瘦時，通常都是3期或4期，現今臨床上有6成5到7成接近晚期，雖然已經比過去8~9成少，但比例還算多。

高金素梅（21）日於臉書表示，自己21年前曾經因肝腫瘤開刀，並持續為民服務，直到去年1月初，肺部檢驗出問題，一年半用自體免疫細胞療法治療後，決定要進行開刀切除，現已排定於9月21日住院，23日開刀並休養一個月。

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臺北醫學大學胸腔內科主治醫師蕭世欣指出，肺癌在0期的時候，就像原位癌，組織幾乎沒有大面積被侵犯到，幾乎不會有任何症狀，且症狀會依照癌細胞侵犯的部位，而有不同問題，如果是肺積水，就容易喘，如果癌細胞侵犯到呼吸道，就會明顯劇烈咳嗽，如果侵犯到骨頭，就會骨頭痛。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院報告施政方針並備質詢 立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高金素梅去年1月肺部問題開刀摘除腫瘤。（圖／記者屠惠剛攝）

蕭世欣表示，在檢查上，過去X光檢查通常要1公分以上才照得到，且位置還要容易發現，可是肺癌在零點幾公分就有機會轉移，因此可透過低劑量電腦斷層檢查，有助發現1公分以下的腫瘤，建議抽菸、肺癌家族史和55歲以上族群可做檢查。

新光醫院副院長高尚志也提醒，婦女即使不抽菸，也可能罹患肺腺癌，特別是有家族病史、慢性肺部疾病，如肺結核、肺阻塞、支氣管擴張症等，以及長期處在排煙設備不足的廚房等地點，都是高風險族群，需要格外注意。

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