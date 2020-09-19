快戒菸！癮君子感冒喘不停　當心無形殺手肺阻塞找上你  

▲▼保護自己與親人的健康，戒菸及遠離二手菸是預防及治療肺阻塞最好的方法。（門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

60歲陳先生有抽菸習慣，雖然平常走路、爬樓梯時容易喘，但陳先生不以為意，認為是自己缺乏運動。直到前陣子感冒，連坐著都喘不停，嚇壞自己及家人，才緊急就醫，經醫師診斷罹患肺阻塞，所幸陳先生聽從醫師建議決心戒煙且按時服藥，才逐漸恢復日常生活。門諾醫院胸腔科醫師許智凱表示，為了保護自己與親人的健康，戒菸及遠離二手菸是預防及治療肺阻塞最好的方法。





肺阻塞是一種因慢性呼吸道發炎而造成的疾病，國際世界衛生組織所統計的盛行率約佔成年人的10%，更是國人十大死因中排名第七，佔台灣民眾死亡率的6%~10%。引發的原因主要是呼吸道長期受到髒空氣的刺激，除了空氣汙染、工作環境中的粉塵、煙塵等造成呼吸道慢性發炎，「菸害」是罹患肺阻塞最大的危險因子，無論是吸菸或二手菸。



許智凱表示，肺阻塞在癮君子中算是個相當常見的疾病，部份的人即使沒有抽煙也有可能發生，其中最常見的症狀就是『慢性咳嗽、有痰、喘不停』，有時還會伴隨胸悶、活動時特別容易呼吸喘促等症狀，但往往很多人都誤以為這些症狀只是感冒或是缺乏運動，忽略了到醫院求診的最佳時機，因此醫師呼籲民眾，如果有長期的慢性咳嗽、咳痰，呼吸困難或者是曾有暴露在危險因子的病史時，都要考慮可能是肺阻塞，應盡快到醫院就醫治療。

▲肺阻塞是一種因慢性呼吸道發炎而造成的疾病，盛行率約佔成年人的10%。



癮君子一旦罹患肺阻塞該怎麼辦？醫師強調，最重要的改善方式就是戒煙，因為香煙對肺部會造成持續的發炎反應，使得肺功能持續變差，若能夠及時戒煙，便能減緩肺功能的下降，此外適時與適度的運動、定期施打流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等都可以改善生活品質，減少因肺阻塞造成的傷害。當然，最重要的就是定期回胸腔科門診追蹤，必要時可使用吸入型的氣管擴張劑改善肺功能與呼吸喘促等症狀。

▲「菸害」是罹患肺阻塞最大的危險因子，無論是吸菸或二手菸。



如何知道自已有沒有罹患肺阻塞呢？醫師說可透過簡易的『一分鐘358』登階測試進行初步篩檢，如在1分鐘內登階未達30階（約1.5層樓），且有吸菸病史或喘咳痰症狀，就屬於高風險族群，需盡速就醫檢查；若在1分鐘內登階30-50階（約2.5層樓），屬於中重度風險族群，要多加留意，身體若有不適也應及早就醫，進一步排除肺阻塞、關節退化、心臟衰竭等可能疾病；若能登50階（約3層樓）以上者，表示肺功能尚可，屬於低風險族群，但仍建議即早戒煙，減少未來肺阻塞發生的機率。



醫師強調，由於肺阻塞病程初期症狀與感冒類似，所以常被誤認為感冒、氣喘等其他呼吸道疾病，因此本身為高危險群者應特別留意。若未能好好控制，導致嚴重肺阻塞，不僅造成肺功能下降，就連看似簡單的日常生活行為，也可能無法獨自完成，生活品質將大受影響。

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