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10月將現「魔鬼大十字」！命理師警告：天災人禍正醞釀爆發

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▲艾菲爾提醒大家，10月還會有一些事情發生，不建議大家在來臨的秋天選擇出遊。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲10月將會是「魔鬼大十字」的時刻。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲至於要如何先提早做準備，艾菲爾除了提醒大家盡量不要外出之外，建議大家去做體檢，降低一些不好的事情發生。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲10月將會是「魔鬼大十字」的時刻。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

實習記者劉雪兒／綜合報導

2020年從年初到至今，接連爆出非常多的惡耗，究竟10月能不能迎來太平，知名命理師艾菲爾在節目上表示，從星座角度分析，10月會有出現「魔鬼大十字」的問題，有些還未發生的事情正在醞釀或等待當中，呼籲所有人不要以為鬼月過了，就可以放肆出遊，特別是「山邊」和「海邊」都是危險之地。

▲艾菲爾提醒大家，10月還會有一些事情發生，不建議大家在來臨的秋天選擇出遊。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲10月將會是「魔鬼大十字」的時刻。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲至於要如何先提早做準備，艾菲爾除了提醒大家盡量不要外出之外，建議大家去做體檢，降低一些不好的事情發生。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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▲艾菲爾提醒大家，10月還會有一些事情發生，不建議大家在來臨的秋天選擇出遊。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

艾菲爾在《新聞挖挖哇》表示，從星座的角度的分析的話，10月10號的時候天空當中會出現「大十字」的問題，四個角分別有四顆星星出現一個對衝的現象，形成了魔鬼大十字的這個星象。從以往的經驗來看，一般都會發生很多天災和人禍，儘管已經要進入秋天了，還是建議大家警惕自己的生活，比如跟健康有關的事情，提早做身體檢查來排除一些問題的發生。


▲艾菲爾提醒大家，10月還會有一些事情發生，不建議大家在來臨的秋天選擇出遊。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲10月將會是「魔鬼大十字」的時刻。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）▲至於要如何先提早做準備，艾菲爾除了提醒大家盡量不要外出之外，建議大家去做體檢，降低一些不好的事情發生。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲至於要如何先提早做準備，艾菲爾除了提醒大家盡量不要外出之外，建議大家去做體檢，降低一些不好的事情發生。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

此外，他還補充說，10月屬於能量較不好的月份，很多人可能會以為鬼月過了，或者至今都未有颱風來襲，認為台灣今年比較平靜或平順的一年，然後計畫在來臨的秋天大肆出遊，但以星象的角度來看，一直到今年12月底，有一些還未發生的事情正在醞釀或等待當中，所以建議減少旅行、度假，特別是山邊跟海邊還是盡量不要去。

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