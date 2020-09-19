老闆退休豪送「3.7億」給員工！每人爽拿3.7萬...背後原因超佛心

▲英國汽車公司老闆退休後，送給員工3.7億台幣當謝禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

英國一家大型汽車保險公司執行長大衛．史蒂文（David Stevens）日前退休時，決定給員工們送上1000萬英鎊（約新台幣3.7億）的大禮，感謝員工們為公司的付出。據了解，該公司的正職員工每名可獲得1000英鎊（約新台幣3.7萬），而兼職人員可獲得500英鎊（約新台幣1.8萬）。

根據《BBC》報導，史蒂文和妻子希瑟（Heather）於1991年共同創立汽車保險公司「Admiral」，經過30年的發展，從一家原本只有57人的初創企業，搖身變成超過1.1萬名員工的英國汽車保險行業龍頭。

史蒂文日前退休，決定送給員工1000萬英鎊（約新台幣3.7億元）的謝禮。史蒂文表示，「與一群如此特殊的人一起工作，他感到很榮幸。」而用這種方式向所有工作人員表達感謝，是正確的做法，這也是我和我的妻子給各位的謝禮。

事實上在今年5月疫情期間，因封城馬路上車輛減少，交通事故也連帶減少，在公司受益的情況下，Admiral主動退款給客戶以示感謝。此外，另一名創辦人亨利．恩格哈特（Henry Engelhardt）在2016年退休時就曾做出類似的舉動，他拿了700萬英鎊（約新台幣2.6億）給員工當謝禮以示感謝。