不只愛的主旋律！小鬼「2節目」無可超越成名作　粉絲淚：態度認真

▲小鬼16日傳死亡噩耗。（圖／翻攝自小鬼臉書）



記者黃可昀／綜合報導

小鬼黃鴻升在北投住家過世，享年36歲，死訊一出立刻震驚演藝圈，許多粉絲至今也難以接受事實。小鬼出道將近20年，累積了不少作品與人氣，在主持領域也頗有成績，親切、自然的幽默風格最吸引觀眾，有網友發問，除了早期的綜藝節目「娛樂百分百」，小鬼還有哪些成名作品呢？

據了解，小鬼2001年就讀高中期間就被當時的經紀人相中，18歲正式出道，後續組成3人唱跳團體，也陸續重新組團、發了幾張專輯，直到後來和羅志祥共同主持「娛樂百分百」才真正知名度大開，更發行了幾張個人音樂作品，像是《不屑》、與卓文萱合唱的《愛的主旋律》等等，還曾出演知名電影《角頭》。一名網友在PTT表示，他印象中小鬼「最大的成就應該就是主持綜藝玩很大跟峮峮吧」，想知道他還有哪些成名作？最後也希望「今年金鐘能給他一個獎項」。

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▲小鬼初戀女友楊丞琳。（圖／翻攝自楊丞琳IG）



網友紛紛回應，「主持玩很大變得比較有名吧」、「楊丞琳初戀」、「愛的主旋律」、「娛百、玩很大」、「丸子三兄弟、娛樂百分百、綜藝玩很大、潮牌」、「陣頭演的還蠻到位的啊」、「許瑋甯、楊丞琳、小鬼三個是高中同班同學。」也有人認為，小鬼最吸引人的特質就是認真，且出道以來鮮少有花邊新聞，「小鬼沒有緋聞」、「算是認真不油條的藝人吧」、「算親和力強不搞無聊新聞」。

警方初步調查，小鬼遺體被發現的時候倒臥在浴室門口，上衣穿著完整，褲子脫去一半，洗澡水已經放好在旁邊，但口、鼻冒血且身軀僵硬，「頭部並未發現外傷」，詳細死因與死亡時間仍有待釐清。