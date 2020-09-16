餐廳現金一夜消失7萬元　調監視器驚見午夜「白色幽靈」

▲監視器拍到「白色幽靈」在餐廳遊蕩。（圖／翻攝紫牛新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

南京石頭城一間餐廳8月26日打烊後遭竊，損失了約1.7萬元人民幣（約7.1萬元新台幣）的現金。店家調閱監視器後，竟發現一個「白色幽靈」半夜在餐廳四處亂晃，還進入櫃檯拿錢，最後又不知為何從畫面中消失。

根據《紫牛新聞》報導，餐廳服務員小李表示，她8月27日一早來上班時，發現樓上包廂的窗戶被打開，而且窗台上亂七八糟的，「我們每天打烊都會把窗戶關起來，所以不太對勁，我馬上就通知老闆，結果發現辦公室的保險箱被搬了出來，櫃檯裡面的1.7萬元現金也消失。」

餐廳老闆表示，保險箱裡面有好幾萬元，但幸好箱子很重，小偷搬不動又打不開，所以裡面的錢都沒有損失，只有櫃檯裡面放的現金被拿光。

餐廳隨後調閱了監視畫面，發現8月27日凌晨，發現一個「白色幽靈」在餐廳四處亂晃，進入櫃檯拿錢，最後上了3樓消失。

餐廳老闆指出，他們一開始看到「白色幽靈」嚇了一跳，但後來仔細一看，知道是小偷把桌巾披在身上行竊，大家都感到哭笑不得。

經過2周的調查及追捕，警方於9月13日在一間賓館將小偷陳姓男子逮捕。陳男供稱，自己當晚是從消防通道爬到3樓，發現有一扇窗戶失靈，所以憑著瘦小的身形從縫隙鑽入餐廳，並拿了一條桌巾披在身上，避免被監視器拍下五官。