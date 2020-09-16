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台灣最大毒梟「一頓飯打入金三角」　離奇過程曝！躍升緬甸大地主

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金三角種植大規模罌粟花，面積竟比高雄市還大，當地反叛軍還採契作方式保證收入，讓毒品源源不絕流向全球各地。（翻攝電影《門徒》官方劇照）

圖、文／鏡週刊

據檢警追查，黃大彰每年出國4、5次，會先飛到緬甸第一大城仰光，轉國內線飛一個半小時到緬北撣邦第二大城臘戌，花5、6小時車程到政府軍與反叛軍的交界地，最後由反叛軍派人接應，再搭車顛簸2小時山路才到金三角罌粟花工廠，不只舟車勞頓相當辛苦，沿途還要冒著生命危險，須時時留意二軍交戰或地雷爆炸。

專案小組查出，黃大彰二十多年前曾犯過擄人勒贖案，出獄後利用漁船走私蒜頭、香菇或木耳等中國農產品來台，後來又到緬甸投資玉石及買賣土地，因此賺了不少錢，還在當地買了十幾甲土地。他透過當地華僑富商牽線，透過飯局而結識金三角反叛軍首腦昆沙的兒子及部屬，這頓飯也意外開啟他走私運毒生涯。

看似鄰家大叔的黃大彰，無毒品前科，平日以投資魚塭養魚維生，食衣住行簡樸，外出常以老舊機車代步，真正身分卻是台灣最大咖的毒梟。

坤沙本名叫張奇夫，祖籍中國雲南大理，50年代國共交戰，部分潰敗的國民黨軍隊一路從雲南逃到緬甸邊境，進駐金三角地區，有人透過種植鴉片換取武器或軍糧，坤沙也長期和這些人混在一起，不但學到軍事常識，也開始牟取毒品暴利，即使他過世後，仍在金三角地區具有高度影響力。

黃大彰因走私及經商，意外認識昆沙兒子及軍隊部屬，他為了在險中求富貴，走私毒品絕不貪心，即使漁船密艙能塞滿2公噸毒品，他也只以運1公噸為上限，因為他推估毒品經過層層轉運，來台要搶灘上岸，為了避免岸巡人員查獲，私梟頂多只有黃金30分鐘能把握，如果超過時間，就容易被發覺而前功盡棄。

蘇貞昌在院會頒獎表揚專案小組，並宣布政府在未來4年還要投入150億元擴大掃毒。（行政院提供）

如今，黃大彰遭逮，他坦言近年內應該抓不到比他更大咖的毒梟，檢警也從他身上解開台灣多年成為毒品轉運中心之謎，希望循線一舉瓦解運毒網絡。

由於聯合國去年發布調查報告，指控台灣是東南亞毒品販運的據點之一，也是日韓毒品的主要來源國；加上台灣監所6萬名受刑人逾半是毒品犯罪，總統蔡英文曾以動搖國本形容毒品問題的嚴重性，一再宣示緝毒決心。

這次專案小組終於逮到黃大彰，讓金三角毒品直通台灣的管道為之中斷，為此，行政院長蘇貞昌特地在院會表揚專案小組，並宣布未來4年內，政府將再投入150億元掃毒經費，誓言要讓台灣擺脫毒品中繼站的汙名。


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