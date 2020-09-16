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台中「倒垃圾風景」素質超高！　眾人直乎「神奇」：還以為排美食

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO分享他家排隊倒垃圾的場景。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者崔子柔／綜合報導

每當到了垃圾車出巡的時間，就會看到巷口被民眾擠滿，還有不少人奔跑衝向前的畫面，但台中就有一位網友PO出的照片讓大家跌破眼鏡，他的鄰居們居然不慌不忙、井然有序的排隊，引起其他網友熱議。

原PO在「爆廢公社公開版」發文表示，「現在台灣公民素質很高了欸，倒垃圾也是乖乖排隊，真的是進步很多，想看這種景象的話，除了清潔隊公休的日子，晚上8點半都可以來看看喔」，並附上一張照片。

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拍攝地點在台中西區五權三街，街坊鄰居提著垃圾，整齊地排好隊伍，靜靜等待，和印象中的倒垃圾場景完全不同。

文章一出就引來網友熱烈回應，「會不會最後面有人以為是什麼排隊美食，結果跟著排的」、「這是哪裡好好！我們家這邊就像一堆喪屍看到新鮮人肉，重點丟完了還繼續站在原地看著自己的垃圾」、「手上沒拿東西的一定是外地來的，以為在排當地熱門小吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲文章引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

也有網友分享自己倒垃圾時會碰上的狀況，「我們這邊有投籃的、勾射的、還有助跑灌籃的」、「台南有定點垃圾車，會有賺零用錢的阿姨幫倒垃圾，一包10元」、「我每次倒垃圾像打躲避球一樣，要丟垃圾還要閃被人家的垃圾打到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼文章引起網友討論 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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