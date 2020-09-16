夜半敲門找張碩文、掌摑警員！李婉鈺被判刑　9/30到案執行

▲北檢通知前新北市議員李婉鈺月底到案接受執行。（圖／CTWANT提供）

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2017年凌晨，前新北市議員李婉鈺夜訪前立委張碩文，吵到鄰居還襲警。不僅在張的住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，拉扯在場員警密錄器及掌摑警員。台灣高等法院今年5月駁回上訴，李犯涉妨害公務、強制未遂2罪定讞，應執行徒刑4月、拘役15日，可易科罰金，合計罰金共約13.5萬元，台北地檢署已發出傳票通知李9月30日上午10時到案執行。

判決指出，李婉鈺因誤認友人張碩文服藥過量住院，她在2017年11月29日凌晨零時30分，前往北市忠孝東路三段張的住處關切，拍打張鐵製大門、按門鈴，當時張碩文妻子在屋內。

同樓層住戶前來關切並出言制止，雙方發生口角、肢體衝突，林姓、王姓警員據報到場處理，李婉鈺動手拉扯警員身上密錄器，又掌摑王姓警員嘴唇成傷，涉犯妨害公務與強制未遂罪。

一審對此2罪判4月及拘役20日，李跟檢方都上訴，但台灣高等法院今年5月駁回上訴，全案定讞，應執行徒刑4月、拘役15日，可易科罰金，合計罰金共約13.5萬元，由北檢負責執行。

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