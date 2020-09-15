鬼門關後「三生肖」轉運發大財　川普、蔣萬安、陳其邁上榜

▲三個生肖鬼門關後，將會轉運成功發大財。（圖／pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

俗稱鬼月的農曆7月，將在9月底結束，命理搜狐號《卡哇伊》透露其中有三個生肖的運勢，也將在9月底之後，一掃過去陰霾，氣勢如虹、轉運成功發大財。

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▲1946年出生的川普，生肖屬狗。（圖／路透）



生肖狗

生肖屬狗的人，9月底可說是「久旱逢甘霖」，工作上一掃過去陰霾，迎來新機會，9月下旬後運持續看漲，且有「天禧」吉星加持，家中會有大喜事，婚嫁添丁、逢源發財皆有可能，不妨期待一下。代表人物：川普。

▲1978年出生的蔣萬安，生肖屬馬（圖／記者周宸亘攝）



生肖馬

生肖屬馬的人，9月底機運相較先前有如天壤之別，可以說是「前腳喜鵲叫不停，後腳不破財只發財」的運勢，不過部分屬馬者未來6天，命宮碰上「盤根」、「沉浮」煞星影響，健康上要小心出現頭痛暈眩問題，消化系統也可能出現胃脹，要多加注意。代表人物：蔣萬安。

▲1964年出生的陳其邁，生肖屬龍。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）



生肖龍

生肖屬龍的人，為人機智果斷，做事很有信心，加上計劃性強，很少發生失手狀況，今年又臨「六合」貴人之地，運勢氣勢如虹，若能發揮自身優勢，要在職場做出成績並非難事，而進入9月底後，工作上更是諸事順利、受貴人提攜，若長思進取必能受吉星照顧，喜事臨門、財運爆發，有大富大貴之勢。代表人物：陳其邁。

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