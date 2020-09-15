美熟女挺36E「含淚張腿」…5個月接客500多人苦存100萬：好想死

▲美熟女為了生存決定賣淫，每天過得生不如死。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市網巡警方日前發現某論壇有色情交易訊息，喬裝顧客相約並來到一處隱密民宅，當女子脫衣準備服務，警員出示證件將人逮捕。女子向警表示，自己每天接客約5人周休2日，5個月來已被500多名男客「頂撞」，她努力存下約100萬，但一直出賣靈魂的日子讓她好想死，卻不知還能靠什麼賺錢。

▲花花身材火辣生意很好，但她其實很厭惡男客進入其身體，有些人還會偷偷拔套，讓她活在恐懼之中。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，現年36歲，擁有36E與細長雙腿的花花（化名）因找不到工作，為了生存決定下海，並開始租屋攬客，性交服務一次60分鐘並收費2千元，還在知名網路論壇打廣告，「最有女友FU的輕熟女，讓你欲罷不能」等標語吸引男客的眼球。

花花出賣自己的靈魂，忍受男客的吸、舔、撞，有些性癖特殊的男客還會偷偷在性交過程中把保險套拔出，讓她每天活在懷孕跟得病的恐懼，儘管下海5個月的時間存了約100萬，但日子生不如死，後來已經半放棄自己的身體，看到客人就馬上展現虛假的微笑，接著脫衣洗澡、性交、假高潮等SOP。

因為平時沒人可好好聊天，花花向警方大吐苦水…最後被依社會秩序維護法裁處。

▲▼花花自行租屋賣淫，每個月租金8千元，她靠著省吃儉用跟好生意，存了100多萬。（圖／記者陳雕文翻攝）