災害防救做得好市民平安過更好　災防訓練首次開放防災士、志工團體及企業參訓

▲台南市政府在消防局辦理「台南市政府2020年區級災害防救教育訓練」，由消防局李明峯局長親自主持開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為了提升面對颱風、豪雨等災害之應變能力及充實各相關單位防救災之專業知識，15日在消防局辦理「台南市政府2020年區級災害防救教育訓練」，由消防局李明峯局長親自主持開訓。

近年因為極端氣候及環境變遷，災害類型越來越複雜，今年也是自1951年日本開始觀測颱風以來，首次出現「7月零颱風」，面對全球暖化，造成大氣環境不穩定的氣候現象，市府舉辦災防訓練，提升災防能力。

本次課程參訓對象除了台南市災害應變中心進駐成員外，也首度開放防災士、志工團體及企業參與，參訓的防災士中，其中一位是目前市府推動韌性社區的東區和平里洪俊榮里長，另外位於東區後甲里轄內，曾多次協助災害救援，在高雄氣爆及台南0206地震都留下英勇足跡的虎尾寮緊急救援隊成員、防災志工們與企業皆踴躍報名參訓，期望透過社區、志工、企業等，甚至民間團體建立自助、互助救災機制，政府部門與民間企業、救災志工都能建立共同防救災機制，當遭遇任何想定以外的情形時，才能即時應變處置，並秉持著「危機即轉機」的態度，做好各項復原工程，降低災害傷亡及損失，讓台南市是一個安全且可靠的生活環境。

這次課程講師李忠信里長分享「0206地震社區防災經驗」，2016年2月6日的午夜，台南市突然一陣天搖地動，造成永康區崑山里維冠大樓倒塌，李忠信里長在大樓倒塌後第一時間即啟動自主防災社區機制，由於當時停電影響各項救災工作，但平時社區已做好防災整備，各編組人員才能各司其職並迅速投入救災；以及現任職於麻豆區公所的梁傅凱課員，分享2018年「0823豪雨的災害應變經驗」，當時0823豪雨造成臺南多處低窪地區積淹水，麻豆區災情嚴重，不少民眾被大水圍困，麻豆區公所於8月24日上午接獲台南市災害應變中心通報麻豆大排近滿水位、即將溢堤，麻豆區公所緊急申請CBS災防告警細胞廣播提醒民眾注意安全，亦向國軍申請支援兵力機具，適時有效抑制災害擴大。

此次教育訓練除分享往年災害應變經驗外，亦邀請中央氣象局預報中心謝佩芸預報員、水利局蔡宗旻科長、高苑科技大學劉白梅助理教授及成大防災中心監測組蔡秀芝副組長擔任講師，提供近年災害防救最新資訊、防救災資訊及圖資之判讀與應用等課程。期許透過本次講習訓練，讓各位防災夥伴能瞭解災害的資訊應用及危機管理，並熟悉台南市的防救災相關作業程序及所應擔負之責任，於災時能有效處理各項災害應變與搶救工作，以達到黃偉哲市長經常叮嚀市府團隊應為市民再多想一分、再多做一點的防災整備觀念，讓台南市在未來面對天然或人為災害時能具有十足的「韌性能力」，為市民做得更好，讓市民過得更安心，充分保障市民的生命財產安全。

消防局李明峯局長對於今日授課的講師表達萬分感謝之意，並透過此次講習勉勵在座與會防災夥伴共同提升臺南市的災害防救能力，於災前能做好減災、整備工作，於災時能妥善應變，於災後能迅速完成復原工作，讓台南市災害防救工作的步調大步往前邁進。

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