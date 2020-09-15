宇宙中可能存在「寶石星球」！「高碳氧環境」下滿地都是鑽石

▲寶石行星模擬圖。（圖／取自亞利桑那大學）



實習記者陳妙津／綜合報導

鑽石在地球上稀少，但在其他星球或許相當常見。近日一項研究指出，某些行星是由鑽石、寶石等所組成，且科學家們已經推演出這類行星的形成方式與結構，發現行星上的礦物組成多由星系誕生初期的氣體雲所決定，碳氧比例較高的話很可能在壓力下形成鑽石行星。

據New Atlas報導，美國亞利桑那州立大學地球與太空探索學院的艾倫‧薩特博士(Allen Sutter)與芝加哥大學的維塔利‧佩拉卡班克(Vitali Prakapenka)假設，若氣體雲的碳氧比例較高，加上氫氣的話，可能會出現富含碳及水的系外行星，而在壓力作用下，地殼變成以鑽石及二氧化矽為主，成為一個寶石星球。

▲寶石行星上滿地都是鑽石。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



科學家們進行實驗推演，先將碳化矽進入水中，利用儀器加以高壓，並在阿貢國家實驗室進行了雷射加熱，模擬高溫高壓的星球初始環境，並同時以X射線測量其內部反應，最終碳化矽與水反應生成鑽石及二氧化矽。

研究小組表示，一個沒有水且富含碳的行星將以鐵碳合金作為星球核心，包裹於碳化矽中，被石墨層層覆蓋，一旦通過小行星碰撞等方式添加水分，成分便可能改變，在碳化矽上層的上地幔中型成一圈厚厚的鑽時及二氧化矽層，地殼則由矽酸岩所組成。

雖然寶石星球聽起來相當誘人，但研究小組表示，這類行星不宜居住，因為和地球的液態地幔不同，鑽石很難有地質活性，缺乏火山及板塊活動，使大氣成分過於單純難以移居。

該項研究被發表於《行星科學雜誌》上。主要作者艾倫‧薩特（Harrison Allen-Sutter）博士表示，「無論是否適合居住，這都能幫助我們了解系外行星的演變，學得越多，就越能有更多資料及準備，去了解未來的觀測數據，包括即將出發的韋伯太空望遠鏡，以及羅曼太空望遠鏡等，從而了解我們太陽系外的世界。」