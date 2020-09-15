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「令和大叔」接日本首相　羅致政：菅義偉應會延續安倍經濟學

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▲▼菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉結果出爐，由內閣官房長官菅義偉勝出，而他預計16日臨時國會的總理大臣指名選舉中被選為新任首相，成為第99屆日本首相。對此，民進黨立委羅致政表示，菅義偉曾發言挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

羅致政14日在臉書表示，菅義偉擔任內閣官房長官長達七年，是日本政壇史上擔任這個職位最久的人，相當於台灣總統府秘書長，但是實權更大，菅義偉每個禮拜都要上電視代替政府發言，幾乎是全日本最家喻戶曉的官員，甚至還因為負責公布新年號而以「令和大叔」為國際所知。

▲▼菅義偉、安倍晉三,新任自民黨黨魁。（圖／路透）

▲安倍晉三、菅義偉。（圖／路透）

羅致政指出，菅義偉在派閥複雜的日本政府中，雖然屬於無派閥派，但他長期擔任安倍晉三的左右手，應該會延續「安倍經濟學」路線，經濟、財政和改革等相關政策將繼續實施，協助日本經濟重新站穩腳步。

羅致政提到，在新冠肺炎疫情當下，菅義偉曾經發言挺台灣，對於台灣無法參與WHA表示相當遺憾，認為全球公共衛生不該在世界地圖的任何一角出現空白；菅義偉也曾來台灣訪問，會見當時高齡90歲的前總統李登輝，在李登輝逝世時，菅義偉也表達衷心的哀悼。

羅致政提及，聽聞菅義偉有意設「數位廳」整合政府數位事務，並改組厚生勞動省，或許之後可以來跟台灣的「天才IT大臣」政委唐鳳、衛生部長陳時中好好聊一聊。

▼民進黨立委羅致政。（資料照／記者陶本和攝）

▲▼民進黨國際部主任、立委羅致政。（圖／記者陶本和攝）

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