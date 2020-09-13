4天4夜台東登山「一人9萬8千」！豪華行程曝光：團費沒包機票

▲4天4夜登山九萬八，豪華行程曝光。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

登山出行是許多人喜歡的室外運動，到高山上欣賞美景、日出，別有一番成就感。不過，台東近日推出一組登山團，4天4夜的價格一人要9萬8,000元，讓人直呼「貧窮限制想像」。

台東縣海端鄉的戒茂斯山海拔約2500公尺，自然景觀完整，猶如人間仙境。近日有旅遊團推出登山團，預計20人可以成團，4天4夜的行程團費不便宜，每人要價9萬8,000元，讓人嘆為觀止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於行程如何規劃？業者的行程表上寫著，第一天會入住台東市區的飯店，第二天與第三天會行經海拔1913公尺高的戒茂斯山前峰，接著再徒步約6個小時的時間，進入新武呂溪營地。

▼4天4夜登山九萬八，行程曝光。（圖／翻攝《東森新聞》）



而4天4夜的過程中，會包含瑜珈伸展課、野營生活體驗，過程中除了有高山協作員隨行外，還有廚師、登山嚮導、野外急救員、空中救護員、戶外風險管理員等專業人員，還有攝影師陪同，紀錄每刻美景。

不過，要價9萬8,000元的團費，讓人看了不可置信。一名民眾指出，這種價格不僅能去日本，連美國都有辦法去一趟，根本就是貴婦登山，被貧窮限制了想像。

此外，雖然行程9萬8,000元，但只包含活動內的項目，不包含車票與行動糧食，是否能成功出團，還要看民眾買不買單。

►北極靈芝天然珍稀

