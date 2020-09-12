「怎麼那麼久？」菜鳥車手領錢太久　18歲前輩下樓察看…慘了

▲李男在新莊區中華路1間超商提領贓款時，不知道警方已經埋伏許久，當場遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市1名李姓男子（41歲），今年8月底擔任詐騙集團車手，前往新北市新莊區提領詐騙贓款。詐騙集團幹部擔心遭到李男「黑吃黑」，暗中派鄭姓男子（18歲）到場監控，但是2人卻沒發現，專案小組早已在旁埋伏許久，待李提領出現金後，警方一上前將他逮捕，鄭男因遲遲沒等到李男，下樓查看，也同樣遭到警方逮捕，訊後警方將2人依《詐欺罪》送辦。

警方調查，李男8月初開始上網應徵擔任詐騙集團車手，對方稱「工作輕鬆」、「薪水日領」，只要按照指示，前往指定地點拿提款卡，到各大提款機領錢，就有薪水領，8月27日中午，李男奉命前往三重一間廟宇內廁所，拿取2張提款卡，搭車到新莊地區的超商，準備領鈔。

集團幹部擔心遭到李男「黑吃黑」，便暗中派出鄭男尾隨在後，全程監控提領過程，而李男在提款機前大肆領錢，殊不知大批刑警已悄悄埋伏在他後面，當場將他逮捕。

鄭男不知李男已經遭逮，便下樓查看，一看到員警圍著李男，轉頭就要離開，員警立刻上前攔查，發現他竟是集團派來的「監控車手」，鄭男坦承奉命監控李男，但警方懷疑，除了監控外，鄭男也擔任提領車手，角色多重，警方也將2人依《詐欺罪》送辦，更要揪出上游詐騙集團。

▲鄭男不知李男已經遭逮，等候李男等到不耐煩，便下樓查看，也遭警方當場逮捕。（圖／CTWANT提供）



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