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漢光兵推前夕　民間版首次探討各種可能狀况

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▲▼ 。（圖／研討工作坊提供）

▲「戰爭狂想曲—預告武統紀事」為名之研討工作坊今日展開 。（圖／海軍軍官校友會）

生活中心／綜合報導

今年漢光演習政軍兵棋在下週，將以「窮臺、擾臺、困臺」為基調進行推演，但在尚未開打之際，民間狂想版率先在南臺灣登場，顯現出當前社會開始認真思考臺海面臨和戰抉擇緊張情勢。

海軍軍官校友會所本日在南臺灣左營主辦以「戰爭狂想曲—預告武統紀事」為名之研討工作坊，準時於該會會址召開，海軍官校校友熱烈回應積極參與研討，會中發言深具價值，值得社會參考。

本次研討工作坊係依循英國皇家國際事務研究所議事規則（Chatham House Rule）進行，因此雖然對外開放媒體採訪報導討論內容，但不允許透露特定觀點發言者真實身份，以便保證討論開放性又兼顧不受發言者身份影響評斷實質觀點價值。

會中係依據海軍官校校友，目前為中華戰略學會研究員張競博士日前公開發表建議之想定狀況：「在預知三個月後，北京將採取行動武統臺灣時，民間鄉親與政府將會如何因應情勢？」作為研討主軸進行研討交換意見。

討論過程中，與會者提出多項臺灣鄉親會如何將親友子孫送往國外，甚至搬遷至鄉間或是東部，居住在政軍重要設施附近民眾，如何因應池魚之殃。對於鄉親如何處置資產，將不動產低價出售求現，市場搶購外幣黃金，與會研討十分熱烈。

但相對上，亦有與會人士強調政府此時必須強勢干預，以便穩定社會安定人心，管制物價或是停止對外匯出資金，避免物價波動影響軍事行動。

更有曾經擔任國家安全重要職務者強調，政府必須重視法理程序，在由平時狀態轉換至戰時體制時，平戰轉換必須遵循法定程序，若有必要就必須大膽宣佈戒嚴，支持各項戰時社會管制措施。

更有校友強調，假若必須透過戰時動員徵收民間財產作為作戰陣地，必須讓鄉親理解其家園可能在焦土作戰指導下受到損毀，而且相關補償規定都要完備周延公佈周知，與民眾充份溝通。

▲▼ 。（圖／研討工作坊提供）

▲「戰爭狂想曲—預告武統紀事」為名之研討工作坊今日展開 。（圖／海軍軍官校友會）

不過另有與會者提醒，鄉親民眾若對戰爭有所恐懼，此乃意料中事，假若籲請政府發放防毒面具或是戰爭急救包，政府必須正面回應，不能忽視民眾要求。

但亦有退伍後在民間零售業服務校友提醒，此時將會帶動「戰時應變百寶囊」商機，零售業者會將乾糧、飲水、民生用品與急救藥品整理為袋裝上市商品，必然會帶動民間搶購買氣。

針對政府應付危機，數位校友指出，在當前政治氛圍與民意趨向下，此時任何政治團體若要提出謀和協商，必然會被斥為賣臺，因此政府必須明確表達決心赴戰，絕對不會派遣密使求和，否則將會嚴重打擊軍隊士氣，政府官員對外發言必須統一口徑確定基調。

有曾經主管後備事務與會者提到，由於距離開戰時間充足，因此必須儘全力充份動員，所有青壯後備役人員都要召回，在海外與大陸經商就學之後備役男，都必須召回與臺灣共存亡，並立即啟動戰時生產體制，以便提供後備役人員適當配備。政府若考量振奮現役人員士氣，應考慮適當調整薪餉，並在社會民生失序時，優先配給軍眷民生物資，以便安定軍心，此時正是用人之際，不要去與官兵弟兄斤斤計較待遇。

曾具有軍事外交經驗之與會校友指出，既然時間充份，就應儘速配合各國安排交通工具撤離僑民。但在此時外籍勞工勢必會要求提前解約返國，此種非常狀況必然會有勞資糾紛，政府應請各地方政府妥善處置。

與會校友提醒，在戰前社會治安可能會受影響，除犯罪數字會惡化，更有可能尋找代罪羔羊，引發社會族群衝突，因此政府必須預先加以防範。

亦有退伍後在保險業服務之與會者提出，許多保險商約都特別註明遭受戰禍之免責條款，鄉親們在面對此種情勢時，務必再詳細閱讀現有保單，必要時與保險業者協商加保兵險，以面日後受到戰禍波及財務損傷後，無法順利向保險業者求償。

本次研討工作坊海軍官校校友人才濟濟，不但是退伍將星雲集，碩博士隨處可見，退伍後在各行各業事業有成者更讓人驚艷。討論過程中接獲北部校友來電，要求校友會擇期在北部再辦一場。

海軍官校校友會陳可乾會長表示，海官校友在七海三洋面對驚濤駭浪，向來就是面對問題絕不迴避，以冷靜客觀態度認清現實迎向挑戰。

陳會長強調，唯有經歷戰爭的殘害才會領悟戰爭的可怕，「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，你我都不願見到臺海走向戰爭，不忍寶島淪為廢墟跟焦土，但我們必須認真思考戰爭；畢竟戰爭不是由軍隊單獨承擔，而是全民的共業，沒有任何人能夠置身度外，所有苦果都必須由大家共同吞下。」

陳會長呼籲，若真是不幸走向戰爭，鄉親要有二戰英相邱吉爾所宣示戰鬥到底決心：「我們將在海灘作戰，在敵人登陸點作戰，在田野和街道作戰，在山區作戰，我們決不投降。」

但在開戰之前，陳會長更引述蔣委員長廬山抗戰時期的名言：「『和平未到根本絕望時期，決不放棄和平，犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲。』所以，面對中共的武統，與其爭論戰端一起台灣能夠撐多久？或者美國是否出兵救援？倒不如認真面對問題思考出路。」

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