攻台戰車難渡海　蘇紫雲：除非共軍有「任意門」

▲蘇紫雲認為，國軍的實力不容小覷。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

記者施怡妏／綜合報導

前總統馬英九8月在演講中提出「首戰即終戰」一說，引發一陣熱議，國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，一場戰爭若要勝利，攻防比要3:1勝算才會比較大，「以台灣目前地理優勢，中共很難在短時間內攻下台灣，且台灣的軍力也有一定的水準，對於防守方面也有萬全的準備。」

前總統馬英九曾在演講中指出，中國大陸的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援。針對此說法，蘇紫雲表示，雖然台灣和中共的軍力有懸殊，但是兩岸中間隔著台灣海峽，台灣有地理上的優勢，中共的軍隊以及戰車不可能在短時間內運到台灣，「除非利用哆啦A夢的任意門」。

▲台灣海峽對台灣在地緣戰略有防守上的優勢。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

蘇紫雲認為，若台灣和中共對打，台灣的「守勢」是優勢，台灣的防衛訓練已經有半個世紀之久，從1960年就開始準備且隨時備戰，「一場戰爭若要勝利，攻防比要3:1勝算才會比較大」，但台灣的防守做的很好，擁有完備的戰情偵測系統，且台灣的軍隊仍有一定的實力，中共要「24小時解放臺灣」的機率幾乎不可能。

蘇紫雲表示，若台灣被中共攻下，台灣會成為中共的「夏威夷」，「中共在台灣東部地區，可以直接接觸太平洋」，對於美國會形成強烈的威脅；除此之外，若中共統一台灣，第一島鏈隨即被破壞，日本就會有危險。

他在專訪中也提到，「北京之急是中共首要解決的問題，用錯誤的武力方式對待香港及蒙古，造成反效果，會讓台灣越退越遠，也會激起台灣人對於民主的追求，全球也會掀起一股『反共不反華』的趨勢」。

蘇紫雲小檔案

現職：國防安全研究院國防資源與產業研究所副研究員兼所長

研究領域：古典與現代戰略、國防經濟與產業、中國軍備

學歷：淡江大學政治所博士

經歷：淡江大學整合戰略科技中心執行長、國安會研究員、國防部機要、民進黨政策會研究員，曾幫前總統陳水扁撰寫2000年大選國防白皮書

家庭：哥哥是台南市長黃偉哲、姐姐是媒體人黃智賢，從母姓姓蘇