上網揪團玩桌遊！他喊完「天黑請閉眼」…下秒偷信用卡盜刷50萬

▲男子上網揪團玩桌遊，趁遊戲時偷信用卡盜刷50萬。（示意圖／資料照／記者崔至雲攝）



記者柯振中／綜合報導

近年來桌遊愈來愈興盛，就連藝人都會在電視機上鬥智較勁。不過，台北一名寸姓男子在網路上揪玩桌遊「狼人殺」，竟然趁著「天黑請閉眼」的階段，偷走同遊玩家的信用卡、手機，不法所得超過50萬元。

寸姓男子時常在網路上揪團玩桌遊「狼人殺」，時常在遊戲中扮演裁判的角色，擁有所謂的「上帝視角」，在遊戲的「天黑請閉眼」階段時，只有裁判可以全程睜眼，而眾多玩家閉眼時，就是他的行竊時機。

據了解，狼人殺遊戲的閉眼階段時間短暫，大概只有幾秒鐘，但寸男就是透過這個時間，偷走其他玩家的信用卡、手機等財物，等到被害人發現，調閱監視器，才發現竊賊竟是主揪。

▼寸男透過玩桌遊的機會偷信用卡盜刷，不法所得超過50萬元。（圖／翻攝《東森新聞》）



警方接獲報案，立刻展開調查，順利逮捕寸姓男子，也發現被害者有許多人，寸男時常利用吃東西、上廁所、玩遊戲的閉眼階段行竊，接著再拿信用卡盜刷，揪團開始才沒多久，就已經得手超過50萬元。

事實上，這已非寸男第一次犯案，他2015年趁著唱歌聯誼時，偷走包廂內其他人的錢財、信用卡，拿出去盜刷，被逮那天正是他結婚當天，沒想到時隔5年再度重出江湖，又一次挑戰法網。

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