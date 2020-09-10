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29歲科研女神走紅！童顏+神級學歷起底　獲阿里巴巴百萬獎金

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▲▼浙大90後少女博導獲阿里百萬獎金。（圖／翻攝自微博）

▲浙大90後少女博導獲阿里百萬獎金。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

今年29歲科研女神趙保丹9日收穫了一份獎勵青年科技學者的大禮，和另外9位青年科學家一起入選2020年阿里巴巴達摩院青橙獎，共獲得1000萬元獎金。她在生活中是個陽光美少女，喜歡粉紅色，從小理科就好，已經發表SCI論文20多篇。她說，女生也可以做硬核科研，「靈感好、心細都是女生做科研的優勢。」

據《快科技》報導，近日，2020年達摩院青橙降揭曉。趙保丹成為10名獲獎者中唯一的女生，她不僅收穫了100萬人民幣（約新台幣428萬元）獎金，還得到了阿里全方位科研資源支援，引發外界關注。

趙保丹研究的方向是新型半導體材料在光電中的應用，本科畢業於南京大學，博士畢業於劍橋，發表SCI論文20多篇，現擔任浙江大學研究員、博導，已經開始自己建實驗室、帶學生，研究方向為新型半導體材料在光電中的應用。

趙保丹稱，「自己研究鈣鈦礦發光二極體（LED），它有兩個應用方向，往大了做就是照明，如果往小裡做就是我們的手機OLED屏。」

她說，自己比較喜歡去做科研，追隨自己的興趣去做自己喜歡的事情，雖然會遇到很多困哪，但是解決問題的過程是一件很開心的事情。

▲▼浙大90後少女博導獲阿里百萬獎金。（圖／翻攝自微博）

▲青橙獎是達摩院在2018年發起的公益性評選。（圖／翻攝自微博）

趙保丹透露，自己的高考成績是410分（江蘇滿分是480分），從小理科就好，沒為讀書苦惱過。她表示，「物理越學越簡單，最後統一成幾個公式，很美。」

據悉，青橙獎是達摩院在2018年發起的公益性評選，面向35歲及以下的中國青年學者，發掘和支持對科技進步有關鍵推動作用的人物。除了獎金，獲獎選手還將得到阿里提供全方位科研支援。青橙獎的評選不看資歷、履歷、論文、門第，每年都會吸引眾多頂尖青年學者的申報。

2020年青橙獎共收到317份有效申報，並陸續有23位院士、2點陣圖靈獎得主、29位IEEE/ACM Fellow通過撰寫推薦信，向達摩院舉薦他們心目中的人選。

今年「硬核10人」的科研領域廣闊，既有晶片、工控軟體、人工智慧、材料器件等應用科學，也有基礎數學，還有醫學大數據等交叉學科。

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