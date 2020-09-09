新生「類出國」跨海來報到！金門大學溫馨接機防疫工作不可少

▲金大溫馨接機活動，新生類出國跨海來報到 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

國立金門大學為歡迎836名新生跨海來就讀，9日在尚義機場安排全天候的接機活動，全校師生竭誠歡迎新生和家長到來，期盼新生能迅速融入金門清新的環境，主動學習，並期許學生未來無論是深造或就業，都能以金門為基地，發光發熱。許多新生表示，到金大念書類似出國出國留學，充滿興奮和新鮮的感覺。

▲金大溫馨接機活動，新生類出國跨海來報到 。（圖／記者林名揚翻攝）



金大陳建民校長表示，今年度金門大學日間部學制新生有836人(其中包含本國生777人、境外生59人)，報到率高達9成以上，顯見歷年的辦學績效受到肯定。大多數同學都是第一次離開台灣本島，首度踏上金門外島，有「類出國留學」的感覺。學校和學生會及各系學會的學長姐特地安排溫馨的接機活動，9日上午8時一直持續到下午6時，讓他們在踏上金門土地的那一刻，就感受到滿滿的溫暖關懷。

▲安排體溫量測與填寫健康聲明卡 。（圖／記者林名揚翻攝）



呂立鑫學務長表示，有鑑於今年受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，校方也特別在機場遊覽車上車前，安排體溫量測與填寫健康聲明卡，以確保大家的健康。另外，為使新生盡快適應金大校園生活，學校在開學前為新生準備金大闖關遊戲，希望新生來到金大這個大家庭，除了認真學習之外，在食衣住行和健康運動、交友方面都要培養良好的習慣。



金大表示，金大的學生將享有來自金門縣政府1萬4000元的就學津貼及交通圖書券，對於經濟弱勢和遭逢緊急困難的學生，校方也另外編列專案補助經費，以期學生順利完成學業。