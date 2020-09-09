61萬片假國家隊口罩…外盒標示露餡！彰化富達實業社負責人遭收押

▲南投縣調查站查獲彰化富達實業社冒用「口罩國家隊」名義販售口罩。（圖／記者羅志華翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

近期南投縣調查站接獲線報指出，彰化縣富達實業社引進61萬片不明口罩混充為醫用口罩，還冒用「口罩國家隊」宏瑋醫材公司名義印製假外盒於南投、彰化多家藥局販售，不法所得近200萬元。南投檢調訊後將劉姓負責人依詐欺、偽造文書、藥事法等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。至於外界關心海關查獲偽標MIT口罩一事，

回顧整起事件，南投一名民眾8月2日於藥局購買「宏瑋醫材公司」醫用口罩，外包裝雖有醫療器材登記許可證，但上頭卻印製宏瑋「路材」有限公司，而非「醫材」，而製造商同樣位於台中市烏日區，驚覺有異，決定向南投縣調查站檢舉。

南投縣調查站獲報後報請南投地檢署偵辦，並於8月間會同彰化縣調查站，及彰化縣、南投縣衛生局等單位追查，循線並持搜索票，前往相關藥局、公司及負責人住所共7處，當場查獲21萬5800片無醫療器材許可證號標示的口罩。

經調查，發現富達實業社劉姓負責人自7月間，陸續向中部某公司買入61萬多片一般口罩，於7、8月間冒印2萬200個標有醫療器材許可證號的口罩盒（可裝100多萬片口罩），不法所得近200百萬元，檢方訊後將劉姓負責人依詐欺、偽造文書罪，及違反藥事法罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

另外，外界關心海關查獲偽標MIT口罩，據關務署統計資料顯示，今年8月10日至9月5日共查獲580筆、84萬2505片偽標MIT口罩，原申報收件人為公司者共68筆，其餘512筆非公司，經比對口罩國家隊名單後，查無口罩國家隊成員涉入進口偽標MIT口罩情事；至於貨櫃進口者未查出有偽標MIT口罩情形，關務署強調「查獲的偽標MIT口罩，都扣留在海關，一片都未流入市場當中」。