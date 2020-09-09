曾玟學還原「品學戀」時間軸　沒劈腿！分手後賴品妤就剛好出現

▲「品學戀」被周刊拍下。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委賴品妤與前時代力量苗栗縣議員曾玟學的「品學戀」昨日浮上檯面，引起大眾關注。曾玟學昨晚就在直播中提到這段戀情本來就沒有要藏，也提到自己愛上賴品妤的關鍵因素，並強調「沒有劈腿、沒有精神出軌」，單身一陣子才和她在一起。

曾玟學昨晚在「抬槓大神」粉專直播透露，他和賴品妤的關係不是秘密，黨內（時代力量）很多人早就知道，出門也都不會躲躲藏藏，被媒體拍到的就是他們的日常互動。

曾玟學也說，他們早在2014年就因為社運、學運認識，賴品妤後來也有在時代力量工作過，當時就是一起為社會努力的年輕人。

談到愛上賴品妤的契機，曾玟學再三強調「沒有劈腿也沒有精神出軌」，今年2月時和論及婚嫁、交往多年的前女友和平分手，就很深入思考過自己到底要什麼，其實本來不想結婚、想一個人衝，但或許是年紀到了，又是自己孤單一人在苗栗，希望尋找一個未來能一起走下去的人，對方要能夠完全地支持和理解他，價值觀和想法希望能夠一致，「那剛好品妤就出現了，那個時候我們就是遇到彼此，我們都覺得彼此是適合對方的人。」

▼曾玟學上直播回應。（影／翻攝自臉書／抬槓大神）

