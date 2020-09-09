爽中億元彩券！老媽上大夜班「不辭職」　堅持工作25年原因曝

▲女子爽中億元彩券，但仍不辭職。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國一名婦人在25年前買了張樂透，沒想到竟中了270萬英磅（約新台幣1億300萬元）大獎，這筆錢幾乎可以應付後半輩子生活開銷，但夫妻倆並未因富裕而大肆揮霍，反而是堅持繼續工作，如今婦人即將滿65歲，但她仍未打算退休，背後原因曝光後，讓眾人都深感敬佩。

綜合外媒報導，64歲婦人伊萊恩〈ElaineThompson〉在1995年中獎後，並沒有改變生活模式，她依舊待在馬莎超市（Marks＆Spencer），每天從凌晨2點開始上班，一直到早上9點才下班，患有哮喘的她身體較虛弱，公司特地安排大夜班的工作，讓她減少與客戶接觸，並經常讓她提早收工回家。

伊萊恩指出，當年中獎時2個孩子才5歲及10歲，「我們要讓孩子看到努力工作的樣子，這非常的重要，否則很容易在生活中迷失」，夫妻倆以身作則，為孩子樹立了良好的榜樣，而丈夫德里克（Derek）看見伊萊恩如此勤奮地，他也並未辭去會計師的工作，一直到近幾年才剛退休。

此外，伊萊恩表示自己非常熱愛她的工作，「就算我中了彩券，我也不會放棄上班，在生活與工作間必須取得平衡。」一家人平時生活儉樸，獎金大部分都用在假期出遊，他們喜歡到拉斯維加斯渡假，還買了3匹賽馬成為馬主，如今孩子們都順利考上大學，夫妻倆也為他們購買了新房。

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