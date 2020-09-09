瘋電影／棕櫚泉不思議　卡在人生最尷尬時間點無盡重複

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，其實電影架構算是老梗，但是從老梗裡碰出新火花才是實力，而且離開電影院才有更深刻的感受，這是一部哲學思想的電影，內涵包羅萬象，不僅對人生有所開悟，就佛學角度也有相似的輪迴意識思考，面臨人生關卡如何跳脫，或者居住在舒適圈同溫層而為所欲為，其實也是一種選項，改變或不改變端看自己的決定，評價相當高，節奏明快緊湊。

假如每一天都可以重來，那麼得過且過的今天，其實放蕩犯罪或作奸犯科都可以，反正明天沒人會記得除了自己，這個設計太挑戰人性了，而此時金錢已經不重要，因為今天花掉明天還是會回來，今天賺再多明天依舊消逝回到原點，不論你怎麼掙扎人生將卡在今天，那麼無數個今天能創造什麼意義，名利地位權勢都將歸零，殺人搶劫也不必在意，這和基督教教義相當相似，死了一切化為零，功過不殘留，所以你想改變嗎？

簡單的劇本，影片製作成本也不高，這個編劇太強大了，五顆星推薦。

片 名：棕櫚泉不思議

英文片名：Palm Springs

類 型：愛情、科幻、喜劇

口碑場日期：08-14 ~08-16

上映日期：2020-08-19

片 長：01時30分

導 演：麥斯巴巴考夫(Max Barbakow)

演 員：安迪山柏格(Andy Samberg) 、 克莉絲汀米莉歐蒂(Cristin Milioti) 、 JK西蒙斯(J.K. Simmons) 、 卡蜜拉曼德絲(Camila Mendes)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



浪子奈爾斯（安迪山伯格 飾）在一場婚禮上邂逅了不想當伴娘的莎拉（克莉絲汀米莉歐蒂 飾），兩人原本應該展開一段浪漫戀情，不料，卻因一起意外雙雙陷入「時空輪迴」！不管發生什麼事，兩人只要閉眼再醒來，就會發現自己一再地重複回到過去的某一刻。在認清這個無法逃避的詭異命運後，他們決定放手一搏，挑戰以前從未做過的事情……

▲每天早上都得面對已經不愛的女友。

▲這天是女兒大喜的日子。

▲女主大喜之日前晚睡了准妹婿，而日子就卡在這天。

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