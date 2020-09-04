瘋電影／不丹是教室　到世界上最偏遠的國小任教

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部必須準備好看影展的心情來仔細品嘗的作品，首先視覺大山大樹，原野風景美翻了，但是導演也為了讓觀眾真實立體感受到不丹的步調，所以必須調整好非常乾淨的心情來研讀，這個被稱為世界上最幸福的國度，是如何的幸福法。

電影中有許多內蘊，需要細嚼慢嚥，沒有一點說教，就是個平凡的都市教室資格的新老師，來到世界上最偏遠的國小任教，光光步行得花八天才能爬到山上，從入口處還得走兩個小時才能抵達這個名為魯納納的村落，而這裡的老師一年換一個，要靠氂牛糞生火，經常沒電，紙比鈔票珍貴的純樸村落，人民的感情誠懇真摯，當學生完全信任老師同時，好的老師必然全力以赴，以最大熱忱來回報這些學生。

電影到最後一幕的對比，慾望越大幸福越小，而在慾望的國度裡，只有物質不會背叛你，但這樣的幸福意義和魯納納形成超強對比，幸福的定義到底是什麼，電影看完會有許多反思，非常非常具有價值的好作品，不是商業片，要精神好的時候來看，非常推薦文青電影。



片 名：不丹是教室

英文片名：Lunana: A Yak in the Classroom

類 型：劇情

上映日期：2020-07-17

片 長：01時49分

導 演：巴沃邱寧多傑(Pawo Choyning Dorji)

演 員：希拉布多吉(Sherab Dorji) 、 烏顏諾布蘭迪普(Ugyen Norbu Lhendup) 、 凱兒丹拉姆古龍格(Kelden Lhamo Gurung) 、 佩姆扎姆(Pem Zam)

國 家：不丹

語 言：宗喀語

發行公司：海鵬

劇情大綱



這裡不僅景色宜人，一年只需上幾個月的課…

烏金是不丹一位年輕老師，但他不想教書，反而嚮往能去澳洲，成為一名流浪歌手。教育部為了安撫他，派他到「世界最高學府」任教，一個位於海拔5000公尺的「魯納納國小」，當地不僅景色宜人，一年也只需上幾個月的課…。



經過8天長途跋涉後，烏金終於抵達「魯納納國小」，才發現自己被放逐在一個完全遠離舒適生活圈的環境中。當地沒有電力、聽不見流行音樂，最誇張的是，教室裡竟連「黑板」都沒有…。村民熱情歡迎他的到來，他卻第一次感到人生的無力感，簡直欲哭無淚…。



苦無退路之下，烏金只得硬著頭皮，展開他在「最高學府」的教學生涯。當孩子們的讀書聲，重新迴盪在雪山上，他竟從他們的學習渴望中，找到了從事教職的價值與快樂。眼看寒冬來臨、暴雪將至，學校也要關閉了。此時已愛上「魯納納」的烏金，得趕在冰雪封路之前，決定要不要留下來…。

▲爬了八天的山，終於來到世外桃源。

▲氂牛之於村民就像家人。

▲對村長而言，老師像是氂牛轉世來相會，很感人。

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