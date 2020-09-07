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瘋電影／戀愛與謊言　國家匹配好的伴侶

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文／賴賴

▲▼戀愛與謊言。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個設定在少子化的現代確實是可以發生的，趁著情竇初開之際，政府就幫你搭配挑好對象，像是時光倒流回到古代，電影流暢好看，校園純愛故事，男女主角都不認識，就是給少女看得少女漫畫類型愛情故事。

這種由科學角度鑑定的配種婚姻，目的在於傳宗接代，而人類的變化實在太大，每個人的生命軌跡皆不同，更不可能保障不變的性格，但是從十八歲就開始建立的感情，確實有其在婚姻中的保障，生活習慣的建立與生命軌跡的共同遭遇所產生的革命情感等等，這是一個不錯的創意愛情故事。

片　　名：戀愛與謊言
英文片名：Love and Lies
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-09-04
片　　長：01時50分
導　　演：古澤健
演　　員：森川葵(Aoi Morikawa) 、 北村匠海 、 淺川梨奈 、 田邊桃子 、 真島秀和 、 溫水洋一(Yoichi Nukumizu)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：蜜蜂工房、太閃娛樂

劇情大綱

故事發生於架空的日本，在「超少子化對策基本法」（1975年制定）的規限下，少年少女們在16歲後便會失去自由戀愛的權利，政府會透過個人從小到大所做的問券、個資、等報告做分析，基於國民的遺傳因子資料強制指定他們的結婚對象，並且會保證兩人之間的契合度，而大家都欣然接受這種「幸福」，然而在那個情竇初開的年紀，青梅竹馬和政府配對之間，這樣的三角關係，該如何取捨呢？

▲▼戀愛與謊言。（圖／yahoo）

▲只有國家配對，才有可能這麼不出色的女孩這麼多人追。

▲▼戀愛與謊言。（圖／yahoo）

▲國家配來了個準醫科的高富帥，根本就是頭彩。

▲▼戀愛與謊言。（圖／yahoo）

▲原來真愛在身旁，卻罹患絕症。

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