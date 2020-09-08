25歲八大妹上班肚痛！半夜衝急診「腹部硬到像石頭」　醫嚇傻：都牽絲了

▲女子半夜衝急診「腹部硬到像石頭」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，常常因此忽略了身體警訊，總是拖到最後一刻才就醫，容易造成難以挽回的後果。乳房外科醫師黃鴻銘近日在節目中透露，1名25歲的年輕女子平時從事八大行業，某天突然感到腹部劇痛，忍了一陣子後才受不了掛急診，結果就醫時腹部不僅硬的像石頭，還充滿「白白牽絲的膿」，讓醫生當場傻眼。

黃鴻銘日前在節目《醫師好辣》分享收治個案，該名八大妹某天上班時突然感到腹部疼痛，過了幾天症狀都沒有好轉，只好半夜跑到醫院掛急診；急診室醫生檢視後，原以為患者可能是子宮外孕或黃體破裂，但很快就排除是婦科疾病，接著又懷疑是盲腸炎或腸道發炎，於是便將她轉到消化外科檢查。

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▲黃鴻銘在節目分享個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）



消化外科安排電腦斷層掃描後，赫見女患者的腹部充滿髒水，闌尾也有發腫情形，趕緊把她轉到外科動手術；黃鴻銘表示，他當時先用手按壓對方腫脹不堪的腹部，發現「硬的像石頭」，且患者還痛到當場慘叫，症狀相當嚴重，因此他立即安排開刀，孰料一用腹腔鏡檢查，竟然在她的腹部看見大量「白白牽絲的膿」。

黃鴻銘提到，原來女患者腹痛的原因不是盲腸炎，而是慢性骨盆腔感染，加上她未在第一時間就醫，幾乎演變成腹膜炎；醫師解釋，如果是一般闌尾炎，通常只要10分鐘就能搞定，但該患者腹部充滿膿液，所以前後花了1個多小時才清理乾淨，所幸女子術後症狀開始改善，住院觀察2天就出院返家休息。

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