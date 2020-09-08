通通只要銅板價！超商爽吃鼎泰豐必點香辣炒飯　還有新日式烤飯糰

▲「全家X鼎泰豐」推出3款鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

獲紐約時報全球10大美食的「鼎泰豐」，可是眾多觀光客來台必踩點餐廳之一，人氣超高。這次超商就找來鼎泰豐首度聯手打造「招牌香辣醬系列鮮食」，不僅有必點蛋炒飯，還有店內吃不到的超罪惡香辣炒麵、雞肉辣醬烤飯糰，不到百元就能爽吃，9月9日正式開賣。

▲香辣醬系列鮮食必吃炒麵、烤飯糰。

「全家X鼎泰豐」聯手推出鮮食系列，以招牌香辣醬打造3款美食，其中，店內招牌、老饕必點的「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，180度翻炒的炒飯，搭配火烤香腸與鼎泰豐香辣醬，香中帶辣超涮嘴，主餐部分還有店裡吃不到的「雞肉香辣醬炒麵」，先將麵體拌炒油蔥、醬油、烏醋等，再搭配雞腿丁、炒鮮蔬及蔥花拌入鼎泰豐香辣醬，香辣夠味。

最後這款當早餐、下午點心都可以的「雞肉香辣醬烤飯糰」，將香辣醬和鰹魚露製成刷醬刷在飯糰外，內餡則是香辣醬拌炒雞腿丁，香辣美味讓人忍不住一口接著一口呢，且通通不用百元，9月9日起正式上市，趕緊衝一波嚐鮮。

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