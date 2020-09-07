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愛犬過世！她心碎PO文悼念…朋友一句「當初就該丟路邊」引爆怒火

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▲▼愛犬過世被朋友嗆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO不忍心年邁狗狗在外流浪，收留牠並養了3年。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

養了3年的愛犬離世，朋友竟然私訊說「誰叫妳要養這種老狗？」一名女子表示，她養的紅貴賓年紀很大了，上周一在家中過世，她在臉書PO了一篇文悼念愛犬，想不到竟收到朋友傳訊息酸她，「當初就叫妳放生，送收容所或丟路邊就好了。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這隻紅貴賓是她3年前在路邊撿到的，當時用盡各種辦法都找不到主人，加上獸醫說牠年紀已經很大，「在幾經考慮後，我決定收養牠」，讓牠在家裡安穩度過餘生，結果上周一下班回家才發現，狗狗已經沒有了呼吸心跳，安詳地趴在地上，「雖然這孩子我才養了三年，但畢竟也有感情了」，所以發了一篇文紀念3年來的點滴。

請繼續往下閱讀...

女孩、哭泣。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲朋友說話不經大腦，原PO看完更加沮喪。非當事人。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

想不到朋友看到貼文後竟落井下石，反嗆是她當初要「沒事給自己找麻煩」，狗狗這麼老了還要收養，一開始就應該放任牠在路邊自生自滅。原PO直到昨天才看到這段訊息，「其實老貴賓離開後我心裡一直很自責，自責那天怎麼不請假在家，自責那天早上怎麼不抱抱牠」，朋友卻用輕浮地態度評論此事，讓她覺得更加打擊。

原PO事後封鎖了那位朋友，原本心情就已經很低落，看完私訊後更難過，「真的覺得人要發言或說話前，一定要好好思量，每句話說出來的重量。」

網友對於那位朋友的發言也表達強烈抨擊，對方不該不假思索就說出如此侵略性的話語，也許無心的一句話會成為壓垮他人的最後一根稻草，「你朋友才需要被送到收容所」、「會講那種冷血至極的話，這樣的朋友確實可以不要了」、「妳很善良，不差一個只會嘴的朋友！」

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