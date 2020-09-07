日擬建專門艦代替「陸基神盾」　知情者： 已知會美方

▲陸基神盾 (Aegis Ashore) 。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

多名日本政府消息人士5日表示，日本政府取消部署於秋田縣和山口縣的「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）後，擬建造可攔截彈道飛彈的專門艦作為替代方案，並已經知會美方，預料在安倍請辭後，下任首相將繼續協調，談妥後續相關細節。

據日本《共同社》報導，因解決飛彈助推器掉落民宅的安全成本攀升，且難以解決，日本政府6月忽然取消「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）部署計畫，並多次與美方討論替代方案，最終計畫建造成本較低的彈道飛彈攔截專用艦用以替代。

將離任的日本首相安倍晉三有望在9月中旬發表相關聲明，解釋政府對安防政策的立場，包括可能獲得對敵對基地攻擊力的相關內容。而該計畫相關具體細節則將交由下任首相制定。

據了解，彈道飛彈攔截專門艦方案不同於增加海上自衛隊的神盾艦，建造成本較低，因為神盾艦除了飛彈攔截能力外，還有防空、反潛等功能，而專注於飛彈攔截功能的專門艦成本會更低。

消息人士指出，因為不部署在陸地，專用艦計畫幾乎不需要和地方協調，並將搭載在「陸基神盾」計畫中，已經簽約的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的SPY-7雷達及飛彈發射系統，減少相關違約金。

消息人士表示，「在海上導彈防禦的方針已基本確定」，不過專門艦比起「陸基神盾」，減輕神盾艦上海上自衛隊員負擔的效果有限。

替代方案出爐後，日本政府也開始調整新防衛方針，包括對敵對基地的攻擊力，以及應對來自北韓的飛彈防禦能力，但這也與日本和平憲法內所寫的專守防衛理念相矛盾，而引發國內社會，及鄰國南韓等的反對聲音。