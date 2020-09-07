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未來Family／義大利：擔心凸顯社經差異，不許家長為孩子備便當

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▲▼ 。（圖／未來family）

文／朱乙真

孩子在學校的營養午餐品質全球父母都很關心，日本、韓國都有《學校給食法》，台灣營養午餐專法也在進行中。目前，幾乎所有台灣公立小學學童都可以平均35元的價格吃午餐。但很多媽媽捨不得孩子吃營養午餐，每天手作熱騰騰便當送到學校，甚至在菜色、擺盤變換花樣，讓孩子享受打開便當盒時同學圍過來「哇！」的優越感。

不過這樣「幫孩子準備愛心便當」的心意，在義大利卻被最高法院認定並非基本權利，並裁定：「如果學校規定學生必須吃營養午餐，就算孩子不喜歡菜色，也不允許攜帶家長準備的便當到學校吃。」

這項判決讓義大利各地家長非常不滿。英國廣播公司BBC報導，孩子上小學的媽媽Lorenza痛批，她兩個小孩營養午餐的月費加起來高達2000歐元（約台幣66893元），比她每個月的薪水還多，孩子卻常常抱怨餐具很糟、午餐裡有頭髮。

請繼續往下閱讀...

最高法院做出這項判決的原因是認為，自由攜帶便當，家庭環境好的學生便當猶如米其林二星菜色；家庭環境不好的可能只有一個又冷又硬的小圓麵包，違反平等和杜絕歧視原則，甚至可能凸顯學生家庭社經地位的差異。法官強調：「一起坐下來吃大家都一樣的營養午餐，是義大利學校必要的團體活動之一。」

在歐美，營養午餐差異帶來的問題，已經衍生一個新名詞「Lunch Shaming Phenomenon」（午餐羞辱現象）。

2019年4月，義大利北方維隆納省一所公立小學，一位小女生因為爸媽沒有繳午餐費，只能吃鮪魚罐頭配小包蘇打餅乾，意識到自己和同學不一樣，她在學生餐廳放聲大哭，驚動義大利輿論討論「營養午餐的罪與罰」。無獨有偶，5月美國羅德島一所小學宣布，欠繳午餐費的學生將有「專用午餐」——果醬三明治配葵花籽奶油，直到父母清償費用為止，同樣引發輿論攻擊。

延伸閱讀：

1.別讓客觀環境和他人定義你的價值

2.「問話都愛理不理，好像多講幾句話會噎到？我的乖孩子到哪裡去了？」當青春期風暴來臨......

3.為什麼明明是好意勸告，孩子卻不聽你的？而把別人的三言兩語當聖旨？

 ▲▼ 。（圖／未來family）

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