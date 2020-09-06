12歲童在校暈倒「全身青紫」送醫不治！　校方：摸一下就會死？

▲上學示意圖。（示意圖，非當事人和學校／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省一名12歲男童日前在學校暈倒，送醫不治，有傳言男童是在學校被老師毆打至死，家屬也哭訴男童遭到體罰，遺體遍布傷痕，連頸部都是青紫色的。有家屬指控老師在事發後曾說：「摸一下就能把孩子摸死？」警方則表示已察明校方並無不法，並逮補在網路發文的男童家屬。

據《中國小康網》報導，這起不幸案件發生在江蘇省鹽城市，12歲的男童亮亮長得白白胖胖、相當可愛，但9月2日下午5時許，亮亮父親接到學校通知表示他在校暈倒，教導主任正在搶救亮亮。亮亮父親急忙趕到學校，接著把他送進醫院，但他還是在當天晚間搶救無效而死亡。

▲許多家屬到校抗議，被警方制止。（圖／CTWANT提供）

亮亮的家人表示，亮亮身上遍布傷痕，手臂有瘀血，頸部、嘴部、耳朵都是青紫色的，而且校方在亮亮暈倒了之後根本沒幫忙，就連送醫都沒有，明顯耽誤搶救時間。一名家屬甚至指控：「那個老師還說，就是摸一下、摸一下就能把孩子摸死？」

▲亮亮奶奶悲痛欲絕，被其他家人攙扶。

警方4日發布調查結果，表示校方沒有體罰也沒有毆打男童，並警告在網路上亂講話的民眾已經違法；有一名家屬在網路上發布亮亮死亡事件的情況，就被警方逮捕拘留，反而引起廣大網友的討論。

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