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疑「情趣用品」害私密處布滿水泡…尿失禁怕爆　醫：不是性病啦

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男子私密處佈滿水泡，醫師一看傻眼。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

 ▲男子私密處都是水泡，醫師一看傻眼。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

圖文／CTWANT

有些人私密處有狀況，卻因為害羞而不敢就醫治療。一名男子大小便都失禁，受不了包尿布到醫院求診，醫師見他下體布滿水泡，詢問他後才得知男子疑似玩「情趣用品」後下體就劇烈疼痛，緊張地問是否得了性病？醫師表示，千萬別因害羞而羞於就診，拖到後期更難治療。

醫藥記者洪素卿在節目《醫師好辣》中分享一則案例，一名年輕男子進到診間後脫下褲子，沒想到竟看到男子包著尿布，打開後發現男子下體都是水泡！

請繼續往下閱讀...

男子尷尬表示，先前網購情趣用品，使用過後突然覺得下體劇痛，不久後連睪丸也開始疼痛，因此懷疑是情趣用品惹的禍，之後又開始長水泡，越擴散越大片，覺得「是不是得了性病？」但害羞就診，一直拖到嚴重到大小便失禁才就醫。

醫師一看卻說「你這是皮蛇」，也就是帶狀皰疹，之所以下體疼痛是因為帶狀皰疹影響到神經，且本身就會長水泡，男子因為拖太久，影響到解便或泌尿的感覺，才會大小便失禁。男子若非太過害羞，一直胡思亂想覺得要跟醫師交代性行為史的話，早點就醫也不必那麼痛苦，時間拖愈久反而愈難醫治。醫師建議，千萬別因害羞而延誤就診治療的黃金時間。

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