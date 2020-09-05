兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

▲小四男童寫的情書。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

小學四年級情竇初開，竟然寫情書給女同學，不僅獻上自創曲還說要「擁抱你的三『根』半夜」，害媽媽看了很慌張！一名媽媽日前在幫兒子整理書包，結果課本裡掉出一張小卡片，她打開來看後「愣了5分鐘之久」，其中一句話更是讓她久久無法平復複雜情緒。

這位媽媽在臉書PO出兒子親手寫的情書，還來不及送給女同學就先被她攔截，從內容來看，兒子的心儀對象生日快到了，所以才手寫卡片送對方，而且還獻上自己創作的歌詞，歌名叫做「好想你」，雖然整首歌只有短短3句話，但情感真摯且開門見山，第一句就是「我好想你」，接著更露骨告白「擁抱你的三『根』半夜」，但就是這句話讓媽媽不知該如何是好，兒子到底是想寫「三更半夜」還是「三根」其實意有所指？

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媽媽尷尬表示，看完卡片後腦袋一片空白，只想問兒子「你要擁抱誰的三根半夜？」這篇貼文也被男童的阿姨轉貼到臉書社團「爆廢公社二館」並笑說，「話說這個文筆實在....強」，用詞深情又早熟，看完都忍不住想問「到底是要幾根半夜？」

其他網友紛紛留言，「三根半夜感覺就很會玩」、「三根半夜我笑到嘴歪」、「三根半夜戳到我笑點」、「原來半夜的單位是根」、「哪三根」、「三根恐怕不止半夜了」、「下一封應該就是五根常旺」、「現在的小朋友不簡單」、「三根半ya」。

▼網友看到三根都想歪。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

