　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼兒子情書。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲小四男童寫的情書。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者黃可昀／綜合報導

小學四年級情竇初開，竟然寫情書給女同學，不僅獻上自創曲還說要「擁抱你的三『根』半夜」，害媽媽看了很慌張！一名媽媽日前在幫兒子整理書包，結果課本裡掉出一張小卡片，她打開來看後「愣了5分鐘之久」，其中一句話更是讓她久久無法平復複雜情緒。

這位媽媽在臉書PO出兒子親手寫的情書，還來不及送給女同學就先被她攔截，從內容來看，兒子的心儀對象生日快到了，所以才手寫卡片送對方，而且還獻上自己創作的歌詞，歌名叫做「好想你」，雖然整首歌只有短短3句話，但情感真摯且開門見山，第一句就是「我好想你」，接著更露骨告白「擁抱你的三『根』半夜」，但就是這句話讓媽媽不知該如何是好，兒子到底是想寫「三更半夜」還是「三根」其實意有所指？

請繼續往下閱讀...

媽媽尷尬表示，看完卡片後腦袋一片空白，只想問兒子「你要擁抱誰的三根半夜？」這篇貼文也被男童的阿姨轉貼到臉書社團「爆廢公社二館」並笑說，「話說這個文筆實在....強」，用詞深情又早熟，看完都忍不住想問「到底是要幾根半夜？」

其他網友紛紛留言，「三根半夜感覺就很會玩」、「三根半夜我笑到嘴歪」、「三根半夜戳到我笑點」、「原來半夜的單位是根」、「哪三根」、「三根恐怕不止半夜了」、「下一封應該就是五根常旺」、「現在的小朋友不簡單」、「三根半ya」。

▼網友看到三根都想歪。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼兒子情書。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
加利牆上驚見5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆重施故技
「神秘工作」月休4天月薪1500元　PO網被老闆怒嗆：爆什麼
翹臀妹穿小三角「露蛋外拍」　溜娃爸看呆：這兒童遊戲區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

下周一公布「百億基金」用途　陳吉仲：以不違反WTO規範為原則

彰化某藥局進貨加利口罩　開放退換...霸氣喊：損失10萬元先吸收

防加利事件重演！不只MIT口罩逐片標示「進口也要標產地」

農委會推全台國產豬統一標章　陳吉仲：今年12月前完成試辦

老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

陸製非醫用口罩「未爆彈」還有1家　輸入數量比去年多一倍

桃機徵人擠破頭！2千人搶59位職缺　新鮮人「月薪27K」起跳

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

下周一公布「百億基金」用途　陳吉仲：以不違反WTO規範為原則

彰化某藥局進貨加利口罩　開放退換...霸氣喊：損失10萬元先吸收

防加利事件重演！不只MIT口罩逐片標示「進口也要標產地」

農委會推全台國產豬統一標章　陳吉仲：今年12月前完成試辦

老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

陸製非醫用口罩「未爆彈」還有1家　輸入數量比去年多一倍

桃機徵人擠破頭！2千人搶59位職缺　新鮮人「月薪27K」起跳

從媽戶頭匯錢！幫買9200萬房地給孩子　符合1要件被課430萬贈與稅

健身房同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只能摸我！醋包柴「鯊魚繞」路過　萌開飛機耳卡位奴才手

日職／火腿4分大局擊敗西武　王柏融沒機會代打

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

中職／二軍不能完全反映實力　雷艾斯一軍初登板不擔心

中職／翁瑋均拚10勝土投大戰猛威爾　先發打序出爐

加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

「環頸雉」驚喜現身稻田！間諜式步伐逼近　青農：來了新朋友

美國寵物店告示牌「不能給永遠我們就不適合」　網讚爆

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

彰化「不二坊」　９/9起暫停販售

月清槍21次防癌　老公一直要...嫩妻求饒

我婆婆殺了我！網中肯曝「最公平婚姻」讚爆

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」

全聯驚見「199元安全帽」？主婦曝超強2功能

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

好心讓人便車　竟染染新冠肺炎全身插管

全聯驚見「鍋燒意麵」網暴動：不用跟團了

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

好市多「神級甜點一口8元」　6千人讚：必回購

閨蜜哀悼文意外揭公公超狂身家！

連千毅復出　上千網友刷爆讚

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

更多熱門

相關新聞

福山雅治、松隆子12分鐘無語對望催淚

福山雅治、松隆子12分鐘無語對望催淚

由日本經典純愛電影《情書》導演岩井俊二執導的新片《最後的情書》，由福山雅治、松隆子主演，正在台灣上映，其中一段女主角告知對方初戀情人死訊的關鍵劇情，導演故意不喊卡，讓兩人無語對視到流淚，空白沉默讓觀眾也不禁跟著鼻酸！

苦等25年...中山美穗重逢豐川悅司！

苦等25年...中山美穗重逢豐川悅司！

肥橘窗台上搭肩告白　結局笑翻網

肥橘窗台上搭肩告白　結局笑翻網

整理女兒書桌　紙條告白愛犬超暖

整理女兒書桌　紙條告白愛犬超暖

正確稱讚＝戀愛溫度UP！專家授「3訣竅」不冷場

正確稱讚＝戀愛溫度UP！專家授「3訣竅」不冷場

關鍵字：

情書告白

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面