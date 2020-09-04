70萬新竹人喝「洗屍水」？議員被爆違設殯葬公司...上官秋燕駁屍水



▲竹東多家殯葬業者被踢爆涉違法佔用國有地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

媒體踢爆，新竹縣竹東鎮沿河街的違法殯葬業者，疑似將未經處理的「洗屍水」直排入1公里外的頭前溪，讓將近70萬的新竹人日日飲用；不只如此，不法的殯葬業者中，還有國民黨籍的現任議員上官秋燕擔任負責人，遭佔地的國有財產署表示，按現場勘查，上官議員所經營的殯葬公司，確認使用到國有土地，也已依據「國有土地佔用處理要點」規定，移送警方以竊佔罪嫌偵辦。

▲新竹縣府表示，針對業者違反殯葬管理條例擴建設施的部分，8月15日就分別依違規情況開罰30萬至40萬元不等，目前會先就違建部分去檢討，要求業者盡快改善。

民眾踢爆，位於竹東沿河街一帶的禮儀公司，有工作人員涉將未經處理的「洗屍水」經排水孔直接排出，由於這些處理屍體的房間，疑未設有處理廢水設備，因此「洗屍水」可能直接流進1公里外的頭前溪當中；有「母親之河」的頭前溪是新竹人的飲用水源之一，每日有將近70萬人使用頭前溪水過活，「竹東洗屍水」消息傳出後，讓民眾覺得超噁。

不只如此，民眾還爆料，沿河街上6間違法的殯葬業者中，有現任國民黨議員擔任負責人，還涉嫌侵占國有地，做告別會場使用。被點名的上官秋燕議員則駁斥侵占與洗屍水一事，她說自己是向人承租，都有租約為證，對於縣府開罰已提行政訴願，並認為縣府未協助輔導就直接開罰很不合理；而洗屍水一事更是誤會，她說遺體幾乎都在新竹市立殯儀館清潔完成，會館內只幫忙用毛巾沾水「淨身」而已，何來「洗屍水」一說？

新竹縣府表示，針對業者違反殯葬管理條例擴建設施的部分，8月15日就分別依違規情況開罰30至40萬元不等，目前會先就違建部分去檢討，要求業者盡快改善；而侵占國有土地部分目前仍有爭議，業者自稱有租約合法承租，縣府也說「持有租約並未違法」，但國有財產屬卻表示，按現場勘查，上官議員所經營的殯葬公司，有使用到國有土地，另外幾間因地界複雜仍在釐清中，國產署也依「國有土地佔用處理要點」規定，將本案移送警方以竊佔罪嫌偵辦。

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