阿嬤報警58天…4歲女童慘成乾屍！社會局：過去有2次兒少保護通報

▲南投女童遭埋屍雞寮旁，屋主見警上門嚇傻，「都沒聞到味道」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者鄧木卿、陳羿妏／台中報導

南投名間鄉昨（3日）發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭媽媽陳姓男友殺害後，被埋屍在八卦山上老家旁空地。據女童阿嬤指出，女童5月被媽媽帶出門後，就再也沒回家，而警方獲報後介入調查，訊後將29歲彭姓生母、37歲陳姓前男友及蔡姓友人等3人依殺人、棄屍罪送辦。對此，台中市社會局今（4日）表示，女童阿嬤報警後，曾多次嘗試聯繫女童母親，但聯絡不上，另外也透露，女童曾有兩筆兒少保護通報紀錄。

社會局表示，女童阿嬤7月7日報警後，警方隨即展開協尋，並通報為高風險脆弱家庭，另外，社會局依照「18歲以下未成年個案行方不明處理流程」，調查女童出入境資料、就醫紀錄，以及女童直系血親二親等戶籍地社會局協訪紀錄，確認女童未出境，今年4月7日後無就醫紀錄。

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社會局指出，他們曾積極聯絡女童母親，但聯絡不上，社工兩個月內也有五次電訪女童外婆和其他家屬；由於女童還有一位哥哥現由外婆照顧，接下來社工也將持續關切女童哥哥生活及受照顧狀況。

▲台中市社會局社工科科長陳曉茵說明女童阿嬤照顧狀況。（圖／記者鄧木卿攝）

另外，社會局也提到，女童過去兩筆兒少保護通報紀錄，第一筆為去年6月時，女童在馬路上無人看顧，民眾見狀趕緊報警，經社工調查釐清後，為女童家人未注意門戶，才讓女童獨自走出家門，當時家人也立刻報警協尋，評估後為偶發意外事件。

第二筆為今年2月間，女童被乾爹帶回南投家中遊玩，而乾爹於倒車時未注意車後死角，當場撞傷女童。經警方丈量事故現場後，發現撞擊處為汽車視線死角，社工訪視評估，兩次通報均為意外事件，另外當時社工也曾評估女童的照顧現況，主要照顧者為外婆，而外婆照顧狀況穩定無異狀，也無違反兒少權法情形。

▼ 涉嫌虐死女童埋屍的陳姓嫌犯。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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