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防疫必備！微星跨足「商務筆電市場」　搭載第11代英特爾處理器

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▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群 微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel® Core™ 處理器 微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」 微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel® Evo™認證的筆記本電腦之一。（圖／微星提供）

▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群。（圖／微星提供）

記者姚惠茹／台北報導

微星（MSI）稍早在線上虛擬高峰會，正式宣布跨足商務筆電市場，推出嶄新「商務與生產力」系列筆電，瞄準從企業到個人用戶，其中「MSI Summit」系列為首波率先搭載最新第11代 Intel Core 處理器的高階筆電，而「Prestige 14 Evo」更為全球首批通過Intel Evo認證的筆電之一。

針對發表會前在網路上掀起一陣討論聲浪的全新MSI LOGO，微星筆電首席設計師陳宏仁表示，新LOGO承襲微星高效能的精神，整體設計簡潔俐落，與現代感及科技完美結合，更能襯托與其他產品線的不同之處。

如同微星以精準確實出名，陳宏仁補充，「新LOGO是以費式數列和黃金比例為基礎，勾勒出的完美線條呼應微星力求極致完美、打造高品質筆電的企業理念。」

▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群 微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel® Core™ 處理器 微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」 微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel® Evo™認證的筆記本電腦之一。（圖／微星提供）

▲微星全新商務筆電皆搭載第11代Intel Core處理器。（圖／微星提供）

虛擬高峰會上，微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，2020是充滿挑戰的一年，但伴隨挑戰而來的還有機會，實際訪談各領域的企業菁英，微星發現面對疫情產生遠端工作的新時代，對於商務人士，一台功能強大的高效能筆電，相較以往更加重要，也因此堅定開展商務筆電產品線的決心。

微星全新的「商務與生產力」產品線，由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，全系列商務筆電皆搭載第11代 Intel Core處理器，可讓整體效能提升20%，和有史以來功能最強大的Intel Iris Xe顯卡加乘，可大幅提升運算效能，而這些強大的核心皆收斂於超薄鋁製、軍事耐用等級的機殼中，內部更以TPM 2.0層層加密，提供企業級安全性防護措施，確保商務的高度機密性。

▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群 微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel® Core™ 處理器 微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」 微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel® Evo™認證的筆記本電腦之一。（圖／微星提供）

▲微星全新「商務與生產力」Summit系列。（圖／微星提供）

微星首先推出Summit高階商務筆電，靈感來自極簡主義和現代設計，而MSI Summit全系列配備Modern Standby，如同手機的功能，可將系統置於低功耗模式，或處於休眠靜態狀態，並快速喚醒筆電，節省商務人士寶貴的時間。

微星接著展示Autopilot的遠端IT管理技術，可供企業IT人員遠端設定所有筆電應安裝的應用程式，讓員工連網即安裝，大幅簡化IT設定流程，進而縮減管理成本，其他眾多支援遠端工作的特色功能，還包含觸控螢幕、通訊必備的智能降噪功能，可以經AI智能科技自動消除通話雙方的環境噪音，維持視訊會議的穩定和順暢度。

再細分兩款型號，「Summit B」擁有超便攜的輕薄外形，配置工作10小時以上的電池續航力，讓商務人士即便在旅途或出差皆能保持極佳的生產力；而「Summit E」則提供多元的顯示卡選擇，並搭載Windows Hello臉部識別的高科技紅外攝像頭，可供商務人士依需求選擇。

▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群 微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel® Core™ 處理器 微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」 微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel® Evo™認證的筆記本電腦之一。（圖／微星提供）

▲微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」。（圖／微星提供）

微星同時在發表會上，公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」，其螢幕可以360度翻轉，便捷好攜，完美結合筆電的實用性和平板電腦的便利性，以適應現代人的多元工作模式。

最後，微星發表多彩筆電「Prestige 14 Evo」 ，為全球首批通過第11代處理器支持的Intel Evo認證的，至此微星「商務與生產力」產品線除有Summit系列，符合商務菁英對遠端工作資訊安全的需求，另有針對行動工作者優化使用者體驗的Prestige和Modern系列。

▲微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群 微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel® Core™ 處理器 微星公開即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」 微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel® Evo™認證的筆記本電腦之一。（圖／微星提供）

▲微星「Prestige 14 Evo」為全球首批通過Intel Evo認證的筆電之一。（圖／微星提供）

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