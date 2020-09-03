目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告：早就懷疑他們

▲羅莉一開家門撞見老公和婆婆上床。（示意圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

美國麻州43歲的人妻羅莉（Lori Lavoie）今年5月19日回家時，看見63歲的婆婆謝麗爾．拉沃（Cheryl Lavoie）和43歲的老公托尼．拉沃（Tony L. Lavoie）全裸在沙發上激戰，讓她氣炸直接報警處理，她還說「早就懷疑他們2個了」。

根據《太陽報》報導，羅莉撞見老公和婆婆「辦事」後，先試圖讓自己冷靜，打電話向警局報案，再打給堂姐瓊恩（Joan）尋求援助。

警員凱迪（Mark Kaddy）指出，羅莉看見2人全裸在沙發上，婆婆還騎在老公身上，她當時一句話也沒說就走回房間報警，「早就懷疑他們關係不正常。」

托尼表示，自己犯了尷尬的錯誤，也承認有和母親發生性關係，「但這真的是第一次，以前沒有過」，原本他在打電動，「不知道為什麼開始和媽媽接吻，接著就發生了」。謝麗爾則說，「好吧，我們被羅莉逮到了」、「我騎在兒子身上」、「我是自願的」。

凱迪指出，托尼並未表現出緊張不安，好像只在意被妻子抓到，但他有提到自己「需要接受治療」。

2人最後被依亂倫重罪起訴。上週案件首次開庭，2人均自認無罪，不過根據當地法律，觸犯亂倫罪最高可處20年有期徒刑或2年半矯正收容。目前法院要求他們分開居住且不得有任何聯繫，下月底將舉辦聽證會。