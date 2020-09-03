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北京新經濟/百年同仁堂玩創意 枸杞、人蔘加咖啡..口感奇妙

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記者任以芳／北京報導

後疫情時代，大健康產業成為主流趨勢，北京大興生物醫藥基地多家老字號品牌開始研發新業態。其中，有300多年歷史同仁堂旗下開發新零售品牌「知嘛健康」，強調結合養生與時尚。《ETtoday新聞雲》記者採訪發現同仁堂新品牌換然一新，現場賣中藥咖啡、有機麵包，完全顛覆「老中醫、中藥味的傳統形象」。

▲▼北京,同仁堂,知嘛健康,零號店,枸杞,咖啡。（圖／記者任以芳攝）

▲3百年老字號同仁堂新品牌結合中醫、養生飲食，形象換然一新。（圖／記者任以芳攝）

走進同仁堂「知嘛健康」零號店，金色豪華的裝潢，門口巨大的智能無人售藥牆讓人耳目一新。過去，百年老字號同仁堂是古色古香的中醫藥館，新業態零號店標榜年輕、時尚多功能休閒空間。裡面有訂製餐點廚房、茶飲烘培區、咖啡紅酒坊以及會客、閱讀區，可以在裡面逛一整天。

▲▼北京,同仁堂,知嘛健康,首席專家,喻永紅。（圖／記者任以芳攝）

▲同仁堂新品牌推出枸杞咖啡引起熱議。（圖／記者任以芳攝）

中藥咖啡是「知嘛健康」主打亮點，非常吸引年輕人目光。《ETtoday新聞雲》記者訪問的北京吳姓民眾，她身為90後代表試喝後表示，「枸杞咖啡口感很溫潤，要很仔細去留意才感受到淡淡的枸杞香，創意非常好。」

▲▼北京,同仁堂,知嘛健康,零號店,枸杞,咖啡。（圖／記者任以芳攝）

▲中藥咖啡加入枸杞原漿、人蔘原液。（圖／記者任以芳攝）

同仁堂熟悉中藥材優點特性，經過研發調整，將枸杞、人蔘、玫瑰、澎大海等藥材加入咖啡。同仁堂知嘛健康首席專家喻永紅《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「枸杞可以是明目養眼睛、補肝和腎，咖啡裡頭放原漿枸杞，現代人應該比較喜歡。」

▲▼北京,同仁堂,知嘛健康,零號店,枸杞,咖啡。（圖／記者任以芳攝）

▲同仁堂新品牌推出有機麵包、甜點，天然健康。（圖／記者任以芳攝）

除了咖啡中加入草本、植本元素，「知嘛健康」還有推出有機綠色茶葉，烘焙西式糕點，玫瑰、無花果等甜點，創意廣受00、90後喜愛。《ETtoday新聞雲》記者訪問知嘛健康麵包師傅，他表示，「麵包、甜點製作的原材料、烘焙手法都是純天然無添加，完全不加糖，都是採取食材天然甜味。」

▲▼北京,同仁堂,知嘛健康,首席專家,喻永紅。（圖／記者任以芳攝）

▲北京同仁堂知嘛健康首席專家喻永紅。（圖／記者任以芳攝）

同仁堂「知嘛健康」主打年輕化健康品牌，主要看準大陸2021年大健康市場規模超過10萬億，喻永紅介紹，「同仁堂健康最大的新發展趨勢，把現代的科技和人類相結合，我們有好的技術，提取萃取中藥有效成分，補充在飲品和其他醫藥級產品。」

喻永紅表示，保留原本同仁堂中醫、抓藥最核心傳統技術。未來，也會加入體檢醫療服務、養生健康管理、保健品、醫藥與醫療器械，這四大領域成為大健康的重點發展趨勢。

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