培育女科學家　中山大學「氣膠培訓營」高中生啟發PM2.5素養

▲中山大學氣膠科學研究中心跨院系所教授群之一的化學系助理教授鍾昭宇（右一）擔任課題啟發領導人，引導高雄女中學生培養PM2.5素養。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學氣膠科學研究中心與高雄女中、台灣港務公司合作，舉辦「氣膠女科學家培訓營」，50多名雄女學生在跨院系所教授群帶領下，除參訪多項全國唯一的氣膠實驗設施、聆聽講座、體驗空氣品質治理與綠色港議題桌遊，更乘船在海上觀察高雄港進卸貨與空污間的關係與防污措施，激發女高中生對氣膠領域的學習熱情。

氣膠科學研究中心主任、化學系副教授王家蓁表示，此次活動以氣膠的基礎科學研究為核心，連結氣膠科學相關領域，透過真實的科學研究情境、互動教具操作、實驗動手做、專題研究設計等活動，將氣膠的核心科學知識轉譯為高中生也能夠理解的與生活息息相關的議題。

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雄女地球科學專任教師陳建宏表示，對高中新課綱而言，氣膠科學是一個新穎且重要的議題，藉由此次培訓營，不僅讓學生對大學中進行科學研究的實驗室有新的認識，更對氣膠科學產生興趣。

中山大學指出，為讓學生了解氣膠與人類生活的密切連結，中心主任王家蓁、海洋生物技術暨資源學系教授翁靖如及海洋科學系教授劉莉蓮，分別講述病毒氣膠的傳播與預防、空污與健康及氣膠對海洋生態的影響等，緊接著帶領學生實地參訪氣膠實驗設施，包括全國首座最接近海港的即時PM2.5自動監測設施、氣膠及生醫科學實驗室、化學系助理教授張元賓開發國內唯一的氣膠拉曼光鉗及氣膠雷射光達遙測設施，以及化學系助理教授鍾昭宇開發的高解析度紅外光譜技術。

▲中山大學氣膠科學研究中心舉辦「氣膠女科學家培訓營」，培養高雄女中學生PM2.5素養。（圖／中山大學提供）

現場另推出桌遊讓學生體驗，在氣膠科學研究中心環境教育推廣組組長、教育所教授謝百淇與海洋環境及工程學系副教授陸曉筠的指導下，分別玩「守護蓋亞˙空品保衛戰」及「綠色港」桌遊，學生分組後，在玩與學之間，再次認識到空污對於環境的危害，以及須立即行動改善人類生活環境的重要性。



雄女學生郭家妤表示，她是學校的大氣觀測員，同時參與二氧化碳研究，此次透過氣膠科學教授群演講及實驗室參訪，讓她對氣膠擴及的生活層面有更多的認識，例如氣膠可應用於醫療及生醫科學等，課程結束也讓她更重視環保議題，提升投入氣膠相關科學研究的熱忱。

