爆施壓部立醫院背書美豬牛　陳時中未否認：公務單位本有義務幫忙

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文8月28日宣布開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，引發外界討論，昨更爆出衛福部醫福會施壓部立醫院幫政策背書。對此，衛福部長陳時中今（2）日回應，部立醫院是公務單位，對於相關政策本來就有配合宣導義務，尤其是部分部立醫院地處偏遠，有些民眾不見得能得到正確訊息，才會請他們幫忙做宣傳。

有媒體報導，衛福部醫福會對部立醫院發出「重要急件」郵件，要求幫政策背書。對此，衛福部醫福會執行長王必勝1日晚間受訪時否認曾寄出郵件，表示僅透過其他管道，「口頭」告知各院院長，但並未強迫執行。

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醫福會是衛福部附屬單位，管轄全台部立醫院，王必勝提到，部立醫院原本就隸屬於衛福部，政府推行政策，幫忙推廣很合理，他的確有建議各醫院院長，可以站在解答民眾疑慮立場，發布相關新聞，但全屬建議性質，並未強迫執行。

政府宣布開放美豬、美牛議題後，各界爭議不斷，先是衛福部未先公佈風險評估報告遭質疑，標示規定僅預告7天就公告，也被外界批評有程序問題。

陳時中日前上廣播節目時表示，開放美豬換的是「一個國際的地位」，但強調健康是基本價值不能交換，開放進口原本就在預定書上，科學證據也支持，會在食安上做好把關。

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