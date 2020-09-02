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LIVE／健保署趁「美豬牛之亂」悄推自費醫材上限　陳時中14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，台灣截至今（2日）上午為止，全台通報總計確診488人，解隔離人數為462人，近期疫情變化為何，指揮中心將於下午2點召開記者會。而近日預告明年將開放美豬、美牛議題時，健保署推自費醫材上限再爆爭議，陳時中上火線統一說明。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官等。

 ▲截至9月2日凌晨為止，全台確診累積數為488例。（圖／翻攝疾管署網站）

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▲截至9月2日凌晨為止，全台確診累積數為488例。（圖／翻攝疾管署網站）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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