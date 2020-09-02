美豬放行「關鍵3條件」內幕　蔡英文聯手蘇貞昌拍板

圖、文／鏡週刊

「我相信，如果我們能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。」總統蔡英文8月28日在總統府宣布，我國將開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，讓一直被美國視為台美貿易談判障礙的美豬、美牛議題再次浮上檯面。

▲總統蔡英文（左）與行政院長蘇貞昌（右）聯手處理棘手的美豬牛開放議題。（圖／鏡週刊提供，下同）



2012年我國開放30月齡以下（不含頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟）含萊克多巴胺美牛進口後，是否開放含萊克多巴胺的美豬進口，成為台美經貿互動必考題。

本刊調查，蔡政府從2016年執政後就曾多次研商美豬開放議題，今年520第二任期開始，也將此議題列為重中之重。黨政人士指出，8月初蔡英文總統與國安團隊研商後，研判已是最佳時機，於是迅速定案將於8月底，由蔡總統親自對外宣布此一重大訊息。

黨政人士指出，中美貿易戰及武漢肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，並加速供應鏈重組速度，因應疫情後台灣產業與國際接軌布局，開放美豬、牛議題成為重啟台美貿易談判的敲門磚，具急迫性。之所以選擇此一時刻，是因滿足「天時、地利、人和」三大條件。

黨政人士分析，蔡政府執政以來台美互動不斷升溫，8月9日美衛生部長阿札爾來台訪問，創下台美斷交後訪台官員最高層級紀錄，這是「天時」；去年非洲豬瘟防疫成功、今年口蹄疫拔針滿週年，使台灣豬肉暌違23年終能外銷，讓豬肉產業更具競爭力，則是「地利」；武漢肺炎防疫成功使人民對總統、政院及執政黨滿意度創新高，代表「人和」。「三者皆備，讓蔡總統決定主動出擊，處理曾讓前二任總統陳水扁、馬英九都受過傷的美豬議題」。

而執政團隊能順利營造台美有利氛圍、完成食安配套、消弭豬農疑慮，駐美代表蕭美琴、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲以及主導經貿談判辦公室的政務委員鄧振中，都扮演關鍵角色。



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